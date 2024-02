A fines de enero tuvo lugar en San Rafael la Mesa de Concertación de la Ciruela organizada por el Ministerio de Producción provincial, de la que participaron cámaras de comercio, industriales, funcionarios y productores.

En ese encuentro, se acordó el precio base de la ciruela en 22 centavos de dólar, calculado sobre la base del dólar exportador: 80% del valor oficial y 20% del MEP. A pocos días de haberse celebrado el acuerdo, los productores denuncian que algunas industrias no están respetando el precio y que ofrecen solo 17 centavos de dólar. Claudio Manrique, integrante de la Específica de Agricultura de la

Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, habló en FM Vos 94.5 y contó cuál es la realidad del sector. «Como es de público conocimiento, hace unas semanas hubo una mesa de concertación de precios. En esa reunión la industria presentó sus números y el sector primario también. Ese día se consensuó un precio base entre 22 y 25 centavos de dólar. Lo que está sucediendo ahora y no sabemos por qué, es que algunas industrias están ofreciendo valores por debajo de lo acordado», explicó Claudio Manrique al principio de la nota. «Históricamente el valor en fresco de la ciruela se posicionó alrededor de los 30 centavos de dólar. Sin ir más lejos, en el 2023 se pagó 50 centavos de dólar. El problema es que la moneda estadounidense no tiene estabilidad en Argentina, por eso los valores van fluctuando año tras año», añadió. «No es un mercado transparente como el de los granos, donde hay una pizarra y el productor sabe lo que va a cobrar».

En este caso particular, el sector primario desconoce sobre qué valor exporta la industria», amplió Manrique. Asimismo, comentó cómo incide está cuestión en la dinámica de la producción. «Esto genera una deserción de los productores para este cultivo. Si los valores de referencia no superan ampliamente a los costos, el productor va desistiendo de cultivar ciruela. En los últimos años se perdieron cerca del 40 % de la superficie cultivada en Mendoza. Este dato es sinónimo de que algo no funciona. Los valores al sector primario no le cierran.

Se produce en pesos, pero todos los insumos están fijados a valor dólar», argumentó. «Esta temporada el productor está recibiendo menos de la mitad que lo que obtuvo la temporada pasada. En la mesa de concertación están presentes todos los actores. También asisten a esta reunión las autoridades del Estado provincial. La parte estatal siempre es la mediadora.

El tema es que los datos que se informan en cuanto a los valores de exportación los presenta la propia industria. El sector primario no tiene acceso a esa información. «Por eso es difícil concertar un precio cuando los datos presentados no son fáciles de comprobar», opinó el miembro de la Específica de Agricultura. Al cierre de la entrevista, Claudio Manrique expresó que finalmente el precio de la ciruela queda determinado por el peso de las importantes industrias. «En la mesa de negociación se sientan las industrias más importantes de San Rafael y General Alvear. Ellos manifiestan a través de su propia documentación cuánto puede pagar como precio de base. Ellos son quienes manejan los números. El precio acordado no es útil para el sector, a excepción de aquellos productores que tienen altos rendimientos por contar con la tecnología adecuada. Este grupo puede suplir precio por cantidad. Al pequeño productor estos valores no le cierran», completó.