El secretario de Desarrollo Económico se refirió a los hechos de vandalismo que ocurrieron el fin de semana en las instalaciones del Mercado Municipal y las medidas que se tomaron a raíz de lo sucedido.

Durante el fin de semana se viralizaron imágenes en donde se observaba a un grupo de individuos causando destrozos en el Mercado Municipal, este hecho agrava aún más la situación de las instalaciones. «Lamentablemente siguen sucediendo hechos vandálicos en el Mercado Municipal y lo primero que hicimos fue pedir las grabaciones de las cámaras, pensamos que era de noche y que habían saltado el tapial ya que se decidió cerrar los portones cuando no hay actividades y también hay sereno” explicó Hugo Molina, secretario de Desarrollo Económico

Así mismo señaló que el hecho «se produjo a las 13.24 horas, son jóvenes que no sé si salen o están por ingresar a la escuela». Según se ve en las imágenes, se trata de dos menores de edad.«Además de realizar las denuncias pertinentes, esta situación nos lleva a tomar la decisión de tener abierto el espacio solo cuando van los feriantes, los cuales van a tener algunos problemas porque cerraremos los ingresos que son los que utilizan para descargar la mercadería».

«Quizás estos jóvenes están acostumbrados a realizar este tipo de daños, quizás hasta se ven en los videos y se creen cancheros, por eso apelamos a la sociedad, a que los padres vean estas imágenes y les hagan tomar conciencia”, señaló Molina y agregó «también queremos llevarle tranquilidad a los feriantes, estamos trabajando en esta problemática y lamentablemente vamos a tener que restringir, de alguna manera van a tener que acostumbrarse a otras incomodidades”.

“Los daños puntuales fueron dos de los stands que tienen la rotura de los paneles, no las vamos a reemplazar hasta que no terminemos los cierres, además no queremos llegar al cierre porque los feriantes no deben sufrir por algo que no hicieron y dejar de vender sus productos”, finalizó el funcionario