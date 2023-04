La viralización de dos audios de apriete, uno por marte de la Dirección General de Escuelas y otro a nivel local, generó preocupación a los empleados municipales, principalmente a los celadores.

«Nos llama poderosamente la atención el destrato tanto de funcionarios locales como provinciales hacia los distintos actores laborales de nuestro departamento», comentó Ariel Andrés. En uno de los audios se puede oír a la candidata a Concejal de San Rafael expresar que «si no van al comité luego no se quejen si no llegan las titularidades».

Otro audio, según indica Andrés, una mujer menciona que «si no les gustaba el dinero que percibían de parte del Municipio que renunciaran porque iba a defender la gestión de su marido (el actual intendente)». Sobre este audio, el edil sostuvo «me parece bien que defienda a capa y espada la gestión de su marido, pero este accionar en el apriete constante es repudiable».

«La realidad económica del departamento, la provincia y el país es lamentable; desde el 2015 todas las paritarias han ido atrás de la inflación. A eso le tenemos que agregar que recibimos aprietes constantes, vamos a hacer los pedidos de informe correspondientes para saber qué está sucediendo», completó el Concejal Ariel Andrés.