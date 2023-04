En distintos sectores del país se encendieron las alarmas por casos de dengue. En Mendoza, desde el Gobierno manifestaron cómo es la situación provincial.

En al menos 13 provincias del país se han elevado los cuidados por la infección del dengue y ya se han registrado casos de esa enfermedad. A nivel nacional ya son más de 16 mil los ciudadanos infectados. Sin embargo, la situación en Mendoza parece ser diferente y «aún no genera preocupación».

El parte oficial del Ministerio de Salud, hasta la semana epidemiológica 10 de 2023 (al 11 de marzo), indica que «se han notificado 13 casos, de los cuales 3 casos resultaron confirmados (serotipos DEN-2 y DEN-3), 4 descartados, 1 probable y 5 sospechosos no conclusivos, acorde a la información reportada en el SNVS2.0».

Sin embargo, la ministra de Salud, Ana María Nadal, declaró: «En cuanto a los casos, este año no tenemos epidemiológicamente registrados. Sí hemos tenido casos en la antigüedad y los llamamos importados. Es decir, que es gente que viene a la provincia y desarrolla la enfermedad aquí».

«En Mendoza el dengue no es endémico, no somos una provincia con una situación de clima o ubicación geográfica que tengamos dengue. Se da más en las zonas más calurosas y húmedas, que no es la situación hoy de la provincia», informó la funcionaria.

«Lo que vivimos hoy no es una situación que preocupe a Mendoza. Igualmente, como en todas las enfermedades transmitidas por vectores, tomamos todas las prevenciones que son necesarias. Tiene que haber mucha comunicación y acciones concretas, sabemos que el mosquito tiene la particularidad de vivir en lugares con estancamientos de agua, entonces se les pide a las familias que hagan el descacharreo tirando el agua de los cacharros. Así se evita la llegada del mosquito», agregó Nadal.

Según se informó hace pocos días, desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron que, hasta el momento, y en los últimos 20 años, no ha habido registro de circulación viral autóctona, sin embargo, el mosquito Aedes aegypti circula, es decir, está presente. Esto puede servir para continuar trabajando en pos de la prevención y evitar la proliferación de los mosquitos causantes de estas tres enfermedades virales: dengue, zika y chikunguña.

Además, se conoció que ya la mayoría de los municipios encararon distintas medidas para combatir al dengue y remarcaron que la población, tras la pandemia, toma con más seriedad los cuidados o las recomendaciones oficiales en materia de higiene.