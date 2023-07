POR LA FALTA DE NEUROCIRUJANOS EL NOTTI SALIÓ A BUSCARLOS Y PUSO AVISOS EN DIARIOS NACIONALES

La crisis de pediatras que se palpa en varios hospitales

La convocatoria mediática del Notti también hizo ruido porque se dio en un contexto de graves denuncias de falta de pediatras en distintos hospitales mendocinos, públicos y privados.

El lunes 3 de julio, Ampros -el gremio que nuclea a los profesionales de la salud- se manifestó en el ingreso del hospital Notti para denunciar la gravedad de la fuga de pediatras y aseguraron que «ya no hay profesionales para cubrir las guardias porque los sueldos son muy bajos».

Es más ese mismo día adelantaron la denuncia que más tarde llevaron a la Subdirección de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial. «En la periferia ya no hay pediatría y un profesional atiende a más de 200 niños por día. Por eso abandonan, porque eso es maltrato. Es grave que un especialista de adultos atienda a los niños, porque hay riesgo de muerte para los chicos», denunció en aquel momento Claudia Iturbe, titular de ese sindicato.

Una situación similar quedó al desnudo en el hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán, en donde hace pocos días un pediatra fue golpeado y amenazado por el padre de una pequeño paciente que le exigía que atendiera a su hijo.

El pediatra golpeado, Dante Rodríguez, contó: «Trabajamos en tandas de 24 horas, y en ese lapso solemos atender entre 100 y 120 pacientes, más los internados y los traslados».

Es más: confió que pese a los golpes que recibió, debió «seguir atendiendo hasta las 4 de la mañana, para no dejar solo a mi compañero; porque en ese turno somos solamente dos pediatras y si uno no está operativo el otro queda sobrecargado. De hecho, en la ART me pidieron que me tome unos días para procesar psicológicamente lo que pasó, pero sé que no puedo, porque de hacerlo le pongo más presión a mi colega«.

Pero la situación no es privativa de los hospitales públicos. En medio de una ola de enfermedades respiratorias que se dio en los últimos días y que afectó principalmente a niños, la escasez de pediatras también se denunció en el hospital Español.

Ante la consulta de Diario UNO, desde adentro del hospital contaron que entre las 14 y las 20 del lunes sólo habrá un profesional trabajando y entre las 20 y las ocho, habrá otro». El domingo por la noche, de acuerdo a información que dieron desde adentro, efectivamente, se cerró la atención de urgencias después de las 22 porque no había quién atendiera.