Desde hace un par de días el SENASA interrumpió el paso de cítricos entre el Norte de la Provincia y la zona sur de Mendoza, tras detectar un cargamento de pomelos que pasó a la vecina provincia de La Pampa sin supervisión.

Los cargamentos no pueden pasar por el control sanitario de Zapata hacia el sur mendocino, incluso el caso de aquellos que van a comprar a los mercados de concentración del Gran Mendoza para revender en la región.

Ante esta situación alertaron de que puede faltar fruta en el sur provincial, ya que la mayoría de los cítricos que se venden en esta parte de la provincia provienen de los mercados del Gran Mendoza.

‘Nosotros ahora no podemos comercializar al sur de la provincia ni al de la Argentina a no ser que hagamos una burbuja con los cítricos’ contó José Filmus, uno de los puesteros del Mercado de Guaymallén quien agregó que ‘por un tiempo naranja y mandarina no va a haber’, alertó Filmus.

Por ahora, solo pueden ingresar al sur mendocino y el resto de la Patagonia productos que vienen directamente desde el litoral, principalmente de la provincia de Entre Ríos.

‘Entre Ríos tiene venta directa con la Patagonia porque van encapsulados desde origen. En cambio, para Mendoza es más complicado porque los operadores del sur provincial, San Rafael, Malargüe y General Alvear se abastecen de los productores de la provincia’, explicó Omar Carrasco, titular de la Unión Frutihortícola mendocina.