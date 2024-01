PIDEN DECLARAR LA EMERGENCIA AGROPECUARIA EN SAN RAFAEL ANTE PÉRDIDAS TOTALES

«Anoche fue un desastre, hacía años que no teníamos una tormenta de esta intensidad. Hay partes que están en invierno pleno, hay viñas que no le ha quedado nada, solo los sarmientos gruesos o los troncos. Ayer me comentaban que estaban cosechando ciruela y esta mañana no sabían si cuando llegaban tenían para seguir cosechando o nada», expresó Inés, una de las vecinas de localidad de La Nora.

En términos generales, uno de los lugares más afectadas fue la zona norte de Cuadro Nacional, lugar en el que la tormenta hizo destrozos. Las imágenes retratadas por Canal 6 dan cuenta de la situación: no quedó nada.

Por su parte, otros vecinos de la zona relataron en carne propia cómo vivieron la situación. «Acá tenía plantado maíz, zapallo, y la tormenta ha dejado todo en la tierra. Hay que seguir para adelante, qué le vamos a hacer», expresaron.

De la misma manera, José, otro productor de la zona, dialogó con Canal 6 e indicó: «Lucharemos y esperaremos al año que viene. Tenía ciruela, durazno, un poco de viña, pero todo lo hizo pelota. No sabemos cómo hacer para arrancar otra vez».

«Es desolador pero hay que seguir, arrancar de vuelta. Yo me levanté esta mañana, me tomé unos mates, me fui hasta la otra finca y fui a ver la otra para plantar maíz. Tengo que volverlo a replantar«, finalizó.

Piden la emergencia agropecuaria

El diputado Germán Gómez presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto para declarar la emergencia agropecuaria en el departamento de San Rafael, especialmente en los distritos de Cuadro Benegas y Rama Caída, donde la tormenta de granizo dañó de manera considerable zonas cultivadas.

Esta declaración se enmarca en la ley provincial 9083, y se propone arbitrar los recursos económicos necesarios para mitigar los daños y pérdidas sufridas por los productores de la región.

Gómez remarcó que, ante la gravedad de la situación, solicita al Gobierno de Mendoza la declaración del estado de emergencia o desastre agropecuario en las zonas afectadas por la tormenta de granizo.

En qué consiste