Desde que se desató el temporal de lluvia y nieve durante el mes junio en el sur provincial, el Paso Pehuenche permanece cerrado para todo tipo de vehículo. La crecida en el río Grande provocó grandes daños sobre la ruta 145, imposibilitando el tránsito en muchos tramos de la misma. Por eso mismo, Vialidad Nacional viene trabajando en la zona desde hace unos meses con el afán de que el camino quede transitable durante el mes de diciembre.

«Los trabajos se vienen desarrollando en el lugar desde el mes de julio, pero por las grandes nevadas los mismos se tuvieron que interrumpir hasta modificar, incluso, algunas de las planificaciones. Ahora se están llevando a cabo distintas tareas. Los inconvenientes que hemos tenido este año en el Paso Pehuenche han sido múltiples y muy graves», admitió al principio de la entrevista Guillermo Amstutz, titular de la Cuarta Sección de Vialidad Nacional. El primer problema serio lo generó un aluvión que provocó cinco socavones con un derrumbe parcial de la ruta. Allí, el río comió las defensas y arrastró los terraplenes que tienen unos 12 metros de altura. Como consecuencia, una parte de la calzada cayó en el fondo del río.

«Por otro lado, tuvimos una temporada con mucha nieve en el sur mendocino, tanto que hasta la semana pasada teníamos tres metros de nieve en el límite con Chile. Por ese motivo, estamos trabajando en relación al despeje de la ruta. Por las lluvias, la arcilla de los cerros se comenzó a desplazar sobre la ruta. Todos estos eventos climatológicos fueron imprevistos de una magnitud muy grande», expresó Amstutz. Después, explicó los trabajos que vienen realizando. «Vialidad cortó la ruta en los tramos que hubo desplazamientos y hundimientos que alcanzaron los 70 centímetros. En esos sitios se hicieron terraplenes con una base estabilizada de piedras para nivelar la calzada y que se pueda transitar en tierra. Estamos haciendo referencia a 4 cortes de aproximadamente 60 metros de largo cada uno. En cuanto al tema de los socavones, tres de ellos están totalmente reparados. Después, desafortunadamente, cuando hicimos el despeje de la nieve encontramos un sexto socavón, al cual pronto le vamos a dar intervención», detalló titular de la Cuarta Sección de Vialidad Nacional.

«Prácticamente en lo que hace a los desplazamientos y deslizamiento de las laderas de los cerros se puede decir que el problema ya ha sido resuelto. En lo que refiere a los aluviones que socavaron el camino, como dije recién, tres han sido solucionados y en dos se está trabajando. En el sexto socavón no se ha podido todavía intervenir porque aún hay un importante volumen de nieve dentro del cauce del río», agregó.

Por otra parte, señaló que el complejo fronterizo ya está habilitado, pero que el problema radica en que permanece intransitable. «El complejo internacional argentino en Las Loicas no se cortó nunca, estuvo habilitado siempre. Lo que sucede es que no se puede cruzar, debido a que en la zona más alta de la cordillera hay paredes con tres metros de nieve. Una de ellas está tapando el fondo del río, ese es uno de los socavones que nos queda por resolver. Estimamos que, con esta mejora del clima, en una semana ya va a estar despejado el fondo del río. Por ello en el transcurso de este mes, si no surge ninguna otra novedad, vamos a terminar con las tareas de habilitación», aseguró Guillermo Amstutz.

«La ruta va a quedar con 7 u 8 tramos de entre 40 y 60 metros de longitud que van a ser transitables por tierra y no se van a repavimentar, ya que vamos a estar monitoreando constantemente los eventuales desplazamientos que puedan tener las laderas de los cerros. Estamos poniendo todo el esfuerzo para que el tránsito quede habilitado en el mes de diciembre. Este miércoles vamos a hacer una recorrida completa por todas las zonas donde se está trabajando. Este año el clima a Malargüe lo ha castigado mucho en relación a los caminos y las rutas, sufrimos muchos percances, pero se desplegó a todo el equipamiento y al personal de Vialidad Nacional para superarlos. Sinceramente, hay que sacarse el sombrero puesto que estuvieron trabajando muchos días con temperaturas bajo cero. Me siento orgulloso de los trabajadores del sector», recalcó el ingeniero Amstutz al final de la charla.

Diario San Rafael