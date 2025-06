El Partido Libertario coherente a sus principios, tuvo la aprobación de la Justicia Federal, a diferencia de La Libertad Avanza cuya carta orgánica fue observada por la Justicia.

En el contexto de la suspensión de las PASO dispuesta por la Ley 27.783, los partidos políticos deben definir mecanismos democráticos internos para seleccionar candidatos. La Justicia Electoral aprobó las reformas del Partido Libertario, que presentó en tiempo y forma una modificación de su Carta Orgánica acorde a la Acordada 37/2025 de la Cámara Nacional Electoral.

La reforma de su carat orgánica establece un sistema democrático de elección indirecta a través del Congreso Partidario, donde cada congresal elige de forma anónima un hombre y una mujer, garantizando el cumplimiento de la ley de paridad de género. Esta modalidad fue avalada por la Justicia por cumplir con los principios de legalidad, transparencia y participación democrática. Mientras el Partido Libertario se ajusta a lo dispuesto por la acordada de 37/2025 en donde la elección debe ser transparente y participativa, La Libertad Avanza parece optar por un modelo de designación discrecional de candidatos por parte de su dirigencia, sin controles claros ni participación real de sus bases.

La Libertad Avanza, el partido de Karina Milei y los Menem, conducido por Facundo Correa Llano, tuvo observaciones por parte de la Justicia por no cumplir los requisitos básicos: no adjuntó el listado de asistentes al congreso, ni la publicación de la convocatoria, ni el texto detallado de las reformas. Según el Juzgado, sus decisiones internas no son precisas ni transparentes, y por eso fueron solo «tenidas a la vista» para el dictamen fiscal, sin aprobación judicial. Esta forma de manejar el partido cuestionado includo por personas que ayudaron a formar LLA en Mza, se distingue del Partido Libertario primigenio al que estuvo afiliado Javier Milei cuando entró en política y que parece ser el más consecuente con lo principios libertarios.

La resolución de la Justicia recibida por el Partido Libertario y publicada en la mañana del 27 de Junio, dice que la Fiscal Federal con competencia electoral, «no tiene objeciones que formular». Así, la Justicia concluye en su resolución que «la cláusula transitoria prevista por el partido responde adecuadamente a este mandato, en tanto faculta al órgano partidario más representativo (Congreso Provincial) a realizar la selección de sus candidatos a cargos públicos».

