Las dos instituciones del Sur provincial se suman a Deportivo Malargüe que también consiguió la licencia, y a los representantes de la Liga Sanrafaelina de Fútbol que ya tuvo las confirmaciones del Sportivo Pedal Club y Huracán.

De parte de Mendoza también ya estaban confirmadas: Deportivo La Dormida (Liga Rivadaviense de Fútbol), Ferro Carril Oeste (Liga Alvearense de Fútbol), Volantes Unidos (Liga Malargüina de Fútbol), Sport Club San Carlos (Liga Sancarlina de Fútbol).