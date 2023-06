De cara a las generales de septiembre, Omar De Marchi se prepara para recorrer la provincia con el fin de iniciar una nueva campaña política.

“Aún estamos analizando lo sucedido el pasado domingo, estamos felices por los resultados obtenidos”, expresó Omar De Marchi y adelantó “estamos armando la agenda para continuar recorriendo la provincia porque tenemos largo trecho hasta las generales del 24 de septiembre”.

El ahora candidato a gobernador señaló que La Unión Mendocina fue armada en 45 días, “se presentó el 22 de abril y el 11 de junio estábamos compitiendo, por eso el haber sacado el 21% de los votos nos genera una gran expectativa”. En las Elecciones PASO, Omar De Marchi obtuvo 200367 votos, quedando detrás de Alfredo Cornejo quien obtuvo 256104 votos.

De Marchi celebrando junto a Daniel Orozco

En cuanto a las generales estimó que los votos que obtuvo Luis Petri no irán a Cornejo, “la gente ya no vota a un partido, vota candidatos. Petri se la pasó hablando de la parálisis del Gobierno Provincial, por eso interpreto que sus votantes no están de acuerdo con lo que hace el gobierno de Mendoza”. Y aunque en los últimos días se ha mostrado cercano a Alfredo Cornejo, De Marchi señaló “no creo que un dirigente tenga los votos de la gente dentro de un portafolio, las personas votan a quien mejor los representa. A partir de septiembre veremos si quieren continuar con este gobierno o apostar por un gobierno que transforme”.

LA UNIÓN MENDOCINAS SIN CANDIDATOS NACIONALES

El día de ayer, LaUM emitió un comunicado en donde aseguraban que no contarían con candidatos nacionales. En contacto con F.M VIÑAS, De Marchi explicó el motivo de esta decisión; “somos un espacio político mendocino, traer a la provincia las diferencias nacionales no es bueno y por lo contrario creemos que una de nuestras grandes diferencias es concentrarnos en Mendoza y poder exigirle a todos los precandidatos a presidente las reivindicaciones históricas que la provincia no tiene”.

“Formalmente hemos decidido, como La Unión Mendocina, no participar activamente de ningún frente nacional”, detalló el candidato a gobernador y aclaró “los partidos que integran LaUM pueden tener una referencia nacional, como sucede con el Partido Demócrata”.

EL COMUNICADO DE LA UNIÓN MENDOCINA

La Unión Mendocina prioriza Mendoza

El frente “La Unión Mendocina” nace como respuesta a la parálisis que exhibe nuestra querida Mendoza y a la necesidad de construir otro futuro para la provincia.

Quienes integramos LaUM compartimos la visión de priorizar los intereses de Mendoza por sobre cualquier otro interés, con una mirada profundamente federal de la Argentina, lo que nos obliga a no integrar listas de candidaturas nacionales en forma orgánica como LaUM.

En ese sentido, nuestra decisión es defender a Mendoza y exigir a todos los espacios nacionales que cumplan con las reivindicaciones que nuestra provincia merece, en temas relacionados a retenciones de recursos económicos provenientes de fondos específicos, obras públicas pendientes de ejecución, redistribución de fondos nacionales de manera equitativa, eliminación de regímenes de promociones fiscales que nos desfavorecen, y tantos perjuicios que pesan sobre Mendoza producto de gobiernos

provinciales débiles, que han priorizado la obediencia política a estructuras nacionales, antes que la irrestricta defensa de Mendoza.

Asimismo, es obvio que LaUM se integra con espacios políticos que tienen distintos referentes a nivel nacional, y en consecuencia, cada uno de esos espacios van a tener sus propias opiniones sectoriales, sin involucrar a LaUM, manteniendo su equidistancia de todos los precandidatos a presidente de la nación.

Esta es la gran fortaleza que posee LaUM por sobre otros espacios locales con evidentes compromisos políticos nacionales. Nuestra convicción es que somos los mendocinos los únicos que podemos

cambiar nuestra realidad y tenemos que dejar de esperar soluciones desde Buenos Aires. Nadie hará por nosotros lo que no seamos capaces de hacer nosotros por nosotros mismos.

Los datos de la última elección fueron contundentes: quien se exhibía como líder y dueño de la provincia acaba de sacar sólo el 25% de los votos, con un nivel de ausentismo del 35% de los ciudadanos, por lo cual hoy Mendoza no tiene liderazgo ni rumbo definido, tal como venimos advirtiendo desde LaUM.

Nosotros vinimos a reconstruir un nuevo liderazgo provincial y a definir un rumbo claro, siempre poniendo a Mendoza primero.

Mesa de Autoridades de La Unión Mendocina