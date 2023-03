Frente a una multitud de fieles, los tres intendentes del sur mendocino, otros funcionarios, obispos de varios puntos del país y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojeda, el sábado se llevó a cabo la asunción de monseñor fray Carlos María Domínguez al frente del Obispado, que integra los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe

Ayer pasadas las 18:30, se llevó a cabo el acto de toma de posesión y la correspondiente misa. Fue ante la presencia de cientos de personas que se acercaron a la Catedral, en cuya vereda se había montado un escenario especial para la ocasión. Estuvieron presentes los tres intendentes del sur mendocino, Emir Félix de San Rafael, Walther Marcolini de General Alvear, y Juan Manuel Ojeda de Malargüe, quienes le entregaron a monseñor Domínguez las llaves de los tres departamentos.

El intendente Félix expresó al público presente: “En nombre de la comunidad de San Rafael les doy la bienvenida a todas las autoridades apostólicas que hoy nos visitan, y por supuesto darle la bienvenida afectuosa a monseñor Carlos María Domínguez; en este acto simbólico con la entrega de las llaves de la ciudad, simbolizamos el afecto con el que los recibimos; en estos días, ya lo consideramos un sanrafaelino más, y en esta plaza que nos une al Estado, Ejecutivo y a nuestra Iglesia Católica, le digo monseñor, nuestra predisposición permanente para trabajar en forma conjunta, en las tareas solidarias que nuestra comunidad necesita, y sobre todo ayudando en este fortalecimiento espiritual que hoy más que nunca, nuestra comunidad también necesita. En la que será su gestión, cuente con nuestro acompañamiento”.

Monseñor Domínguez agradeció a los tres jefes comunales: “Quiero decirles que acá tienen una mano, como servidor del pueblo de Dios, en la iglesia de San Rafael, para colaborar con la construcción del bien común de toda la sociedad de San Rafael, de General Alvear y de Malargüe. Estoy muy feliz de estar en San Rafael y de poder colaborar con toda la gente de Alvear y de Malargüe, cuenten conmigo. Sobre todo, rezo por las autoridades, rezo por ustedes, recen por mí y como dice el Papa, ‘si no rezan mucho me tiran buena onda’, para que juntos podamos hacer que San Rafael, Malargüe, Alvear, el sur mendocino no sea solamente el corazón de Mendoza, sino también un motor que impulse el crecimiento de todo”.

Seguidamente, ya en la parte “legal” del acto que tuvo lugar dentro de la Catedral, el obispo completó y firmó la documentación que lo acredita en el cargo. Autoridades eclesiásticas, acompañaron el acto con sus firmas. En una pantalla gigante que se colocó afuera, los presentes fueron testigos del procedimiento.

Nuevamente fuera de la Catedral, se desarrolló la misa y monseñor Domínguez recibió el báculo, ya sí en su formal rol de obispo diocesano.