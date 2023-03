Técnicos y profesionales de diferentes países y provincias de Argentina participan en la Reunión Regional Mosca Sudamericana, que tiene gran presencia en algunas zonas del país y de la cual Mendoza se encuentra libre. Están disertando expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con amplia experiencia en el control de esta plaga mediante la utilización de la técnica del insecto estéril.

La mosca sudamericana de la fruta es una plaga agrícola que afecta a varias frutas, dificulta el comercio internacional y perjudica las economías locales.

»La reunión se está llevando a cabo en Mendoza durante toda la semana, termina el viernes, y para nosotros es muy importante ser anfitriones ya que es un insecto internacional. Está organizada por la Agencia Internacional de Energía Atómica y convoca a todos los programas activos que tenemos contra la mosca de los frutos. Nos están visitando delegaciones de Chile, Paraguay, Uruguay y Méjico. Al ser locales están los técnicos del Iscamen y Senasa. Esta es una mosca particular, se la denomina sudamericana, y es importante destacar que Mendoza es libre de esta mosca; el programa que tenemos activo y todos conocemos es de una “prima” de esta mosca. Lo importante para Iscamen en estos momentos es aprender de ella, aunque no la tengamos. En estos momentos estamos con la problemática de los cítricos y el problema de la plaga de moscas en otros lugares de nuestro país; esta mosca sí está presente en el norte, fundamentalmente en Salta, Tucumán, La Rioja y también en Entre Ríos y Corrientes, que es la zona desde nosotros nos proveemos de los cítricos. Si queremos ayudar a que se combata la mosca en estas zonas, con métodos biológicos no con tanto insecticida, les tenemos que brindar la solución del insecto estéril de las dos moscas principales que tienen. Así es que nosotros tenemos la expectativa no solo desde lo técnico, porque esta es una mosca muy importante que causa daños tremendos en muchos países de Centroamérica. Ataca mangos, cítricos, manzana, y frutales de carozo. Es una mosca terrible. Nosotros estamos aprendiendo y viendo si podemos adquirir los conocimientos para criarla en escala y poder proveerles una solución a las zonas citrícolas», expresó la ingeniera Mariel Vanin, Secretaria Técnica de Iscamen.

Vanin resaltó que »lo más importante es saber que nosotros en Mendoza no la tenemos; es más, estamos declarados libres por ausencia, porque además es un insecto de otros climas. Nuestro interés hoy es ayudar a las zonas citrícolas a que se limpien con la técnica del insecto estéril. Para evitar el ingreso de frutas que puedan venir con larvas, debemos saber que esa mosca está incluida en el servicio de vigilancia que tienen Senasa para el ingreso al país, como también para las barreras internas. Permanentemente estamos haciendo muestreos y tratamientos cuarentenales. Cuando en el norte se fumigan las cámaras para que la fruta pueda ingresar a nuestra provincia, el tratamiento sirve para todas las moscas. También hay una red a nivel nacional que en Mendoza monitoreamos juntos Iscamen y Senasa para estar atentos ante cualquier evento o el eventual ingreso de plagas», explicó al cierre la secretaria técnica del Iscamen.