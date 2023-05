Me Duele Una Mujer, una obra con la que más de uno se va a sentir identificado, escrita y dirigida por Manuel González Gil y con el protagónico de Mercedes Funes, Nicolás Cabré y Carlos Portaluppi en la primera parte y ahora con la participación de José María Pepe Monje Berbel, toma como excusa una separación para plantear de manera amena el trastorno de ansiedad

En esta oportunidad por vía telefónica nos comunicamos con la gran actriz argentina Mercedes Funes quien conto un poco de su paso por primera en nuestra provincia: ‘estuvimos viajando toda la noche en nuestra motor home, estuvimos en Tunuyan, yo fascinada mirando el paisaje y empezando a palpitar la gira de «Me duele una mujer» y el domingo estaremos ahí en General Alvear’

‘Todo esto se hace con mucha alegría y mucho disfrute, nosotros estamos recorriendo toda Argentina, estuvimos por Córdoba, Santa Fe, obviamente también hemos hecho pequeñas paradas en Buenos Aires, la semana pasada estuvimos en Mendoza Capital, yo con mucha alegría porque a cada lugar que vamos te reciben con los brazos abiertos, en esta oportunidad he venido con mi hijo para que viva la experiencia, con Nico estamos trabajando desde hace algunos meses, todo el equipo es grandioso’ Ayer estuvieron presentes en el vecino departamento de San Rafael, mañana domingo estarán en nuestro departamento.