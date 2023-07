El Intendente Walther Marcolini entregó 32 millones de pesos en aportes no reembolsables a productores que participan del Programa de Innovación Tecnológica. Cada uno recibió un millón de pesos.

El Programa de Innovación Tecnológica brinda ANRs, de hasta un millón de pesos, a pequeños productores para la incorporación de tecnologías en riego y defensa anti heladas. El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental Edgardo Sampirisi expresó: “Es interesante poder colaborar con cada productor que tiene la intención de tecnificarse, dado que es la forma de que el agro logre una mejor rentabilidad frente a la escasez hídrica”.

En este marco, el municipio realiza este aporte, brindando la posibilidad a los productores de que puedan tecnificarse. Son más de 32 los productores que forman parte del Programa de Innovación Tecnológica, y que buscan la eficiencia hídrica, además de la mitigación de heladas. Resulta necesario que cada productor que incorpore tecnología comparta su experiencia con sus pares, ya que hay una posibilidad de seguir creciendo y de mejorar la condición en cada finca. “Este programa ayuda a mitigar las heladas y a diversificar la producción, para quienes quieren dedicarse a hortalizas” especificó Sampirisi.

Por su parte, el productor Raúl Serro, añadió que se inscribió en el Programa de Innovación Tecnológica con el objetivo de acrecentar su producción hortícola, dado que le permitió incrementar el riego por goteo en hortalizas, en su producción de tomates, logrando que su producción se amplíe, de tres hectáreas a un total de ocho: “El Municipio ve el esfuerzo del productor y acompaña, porque la escasez de agua ha hecho mucho daño, no se puede producir sin agua y con más eficiencia los logros llegan. Tanto el riego sub arbóreo, anti heladas en frutales como el riego por goteo para la parte hortícola es muy importante ante la crisis hídrica, es la única salida, porque el riego gravitacional ya no es posible, al tener una represa se puede ir dosificando el agua para cada planta”.