El candidato a gobernador por el Partido Verde, Mario Vadillo, convocó esta mañana a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto aunque no esté decidida: “Este es el día en que somos dueños plenos de nuestra decisión, el día en que podemos elegir, expresar nuestro acuerdo o nuestro enojo y hacer valer nuestra democracia y nuestros derechos”, afirmó tras emitir su voto en la Escuela Marchionatto, de Luján.

Vadillo fue el primero de los cinco candidatos a gobernador de Mendoza, en sufragar su voto, derecho que ejerció a las 9 de la mañana en la Mesa 2678, del establecimiento escolar ubicado sobre calle Almirante Brown.

El candidato a gobernador y presidente del Partido Verde no dejó de mencionar los acontecimientos vividos en la previa electoral en el departamento de Las Heras: “Repudiamos absolútamente las prácticas amañadas y corruptas que se vieron ayer con la municipalidad repartiendo bolsones de comidas para conseguir votos, situación que mi candidato a vicegobernador, Emanuel Fugazzotto, filmó y denunció ante la Justicia Penal”.

Asimismo recordó que “le pedimos a la gente que se tome unos segundos para votar con la Boleta Única Papel, que preste atención para no cometer ningún error y que su voto valga y no termine siendo anulado. Acá no hay apuro, los votantes pueden y deben tomarse el tiempo necesario para votar”.