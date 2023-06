Los candidatos a gobernador y vice de la lista Ahora Peronismo en el frente Elegí llegaron al departamento sureño como parte de su recorrida por toda la provincia. Viviendas, infraestructura para salud, accesibilidad y un gastoducto, las principales propuestas. Los acompañó el ex gobernador y precandidato a intendente, Celso Jaque.

Los candidatos a la gobernación por la lista Ahora Peronismo en el frente Elegí, Omar Parisi y Lucas Ilardo, llegaron a Malargüe para conocer de primera mano la realidad del departamento y acompañar al ex mandatario y actual candidato a intendente, Celso Jaque. Allí hicieron hincapié en el desarrollo del sector turístico y pidieron una «Marcha Malargüe». También hicieron foco en viviendas, salud, accesibilidad y el gasoducto desde Papagallos.

Parisi e Ilardo, quienes ya dieron 2 vueltas a la provincia en su recorrida de campaña, aseguraron que el desarrollo turístico es central para el departamento sureño, que cuenta con excelentes puntos naturales a explotar como Las Leñas, la Caverna de las Brujas, Las Loicas, Laguna de Llancanelo, Castillos de Pincheira, entre otros. Sin embargo, criticaron la infraestructura estatal para poder acceder a algunos de esos sitios y pidieron más atención para el departamento por parte del Gobierno Provincial.

«En Turismo primero hay que hacer una accesibilidad a través de distintas rutas, no solamente la que tenemos hoy a disposición. Malargüe se debe vender como «Marca Malargüe». No significa que esté fuera de lo que es la venta turística o el desarrollo turístico de la provincia, pero debido a sus características puede apuntarse a otro tipo de visitante que hoy no está llegando», destacó Parisi en su recorrida por el departamento.

Además del desarrollo turístico, la dupla peronista llevó al departamento más austral de la provincia su proyecto de Revolución de la Viviendas. «Malargue tiene una deficiencia de 750 viviendas nuevas, más algunas reparaciones y ampliaciones. En total son alrededor de 2.000 viviendas que habría que estar actuando sobre ellas, parece un número excesivo, grande, pero se puede hacer, se puede llevar adelante», indicó Parisi.

En tanto, el precandidato a gobernador del peronismo también destacó algunos temas en los que se debería avanzar, «El hospital periátrico para el sur es clave, porque el Notti queda muy lejos. Tenemos que avanzar con minería dentro de lo que permite la ley 7722 y mostrarle a Mendoza desde acá que las cosas se pueden hacer bien. La accesibilidad, los caminos, también es algo fundamental para el desarrollo industrial y turístico del departamento. Vamos a trabajar por el gasoducto Papagallos – Malargüe». «Malargüe va a ser el motor de generación de riqueza en Mendoza», sentenció.

Por su parte Lucas resaltó la importancia de que Celso Jaque vuelva a gobernar el departamento. «Celso es una persona que admiro, que respeto, de la cual aprendo todos los días. Siento que Malargüe necesita una persona con experiencia, con sensatez, con madurez y con la templanza para los tiempos que se viven. Hoy Malargüe no necesita prepotencia, gritos, ataques ni peleas, hoy Malargüe necesita a alguien que con inteligencia se dedique a gestionar lo que necesita. Es un departamento que en los últimos años ha sido abandonado por el gobierno provincial. Es un departamento que viene reclamando que se lo mire y que se trabaje en él», agregó.

Finalmente, Jaque indicó porqué quiere ser intendente del departamento: «Malargüe viene cuesta abajo y sé que puedo brindarle mucho más. No ha sido solo mi decisión, han sido los malargüinos no solo de mi partido, sino muchos ciudadanos, los que me han pedido que me presente. Tengo mucho más para dar y tengo más experiencia que cuando me tocó ser intendente por primera vez», concluyó, el ex gobernador, quien recordó que «En el año 95 el desarrollo turístico fue el eje con el cuál comenzamos a transformar Malargüe».