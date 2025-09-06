En diálogo con FM VIÑAS, los referentes de Provincias Unidas, Gustavo Majstruk y Jorge Difonso, expusieron las bases de la propuesta política del frente y realizaron fuertes críticas al gobernador Alfredo Cornejo.

Majstruk destacó la conformación de “acuerdos virtuosos” que, a diferencia de otras alianzas del pasado, buscan defender la producción y ofrecer una alternativa distinta para Mendoza: “Decidimos confluir en Provincias Unidas, tanto en lo local como en lo provincial, para defender nuestra provincia y dar respuestas a los productores. Hoy tenemos una política que dedica tiempo a explicar lo inexplicable, mientras docentes, policías y personal de salud son de los peores pagos del país. La concentración de poder de Cornejo en la Legislatura y en la Justicia no es saludable para las instituciones ni para la provincia”.

El dirigente también cuestionó el uso de fondos que deberían destinarse al trasvase del río Grande, señalando que “se utilizan para hacer rutas que debería financiar la Nación”.

Por su parte, Jorge Difonso, candidato a diputado nacional, se mostró orgulloso del armado local y coincidió en la necesidad de construir una opción que defienda los intereses mendocinos: “Llevamos más de 10 años de gobierno de Cornejo y la decadencia de Mendoza es absoluta. Médicos que se van a otras provincias, docentes mal pagos, policías que piden la baja todos los meses y productores que abandonan la siembra. Cornejo acumuló poder en todos los organismos, pero nada de eso se tradujo en mejoras para la gente: transformó Mendoza en una provincia feudal”.

Difonso también puso el foco en la crisis productiva, mencionando cierres de fábricas, importación de productos que desplazan a los locales y bodegas con rentabilidad en caída. En ese sentido, criticó el abandono del sistema de lucha antigranizo, calificándolo como “una gran irresponsabilidad del gobierno”.

Finalmente, ambos dirigentes remarcaron que Provincias Unidas busca consolidarse como una alternativa real, distinta a las alianzas con el oficialismo o con La Cámpora: “Defendamos Mendoza desde un espacio regional. Si lo que está no funciona, no podemos volver atrás. Este frente es la oportunidad de construir algo distinto junto a la ciudadanía”, afirmó Difonso.