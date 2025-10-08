La Dirección de Cultura de General Alvear anunció la realización de un casting abierto para artistas del Sur mendocino, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre a las 14:30 horas en el Teatro Antonio Lafalla.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, explicó que la iniciativa busca brindar una oportunidad para que los talentos locales puedan mostrar su arte ante un jurado profesional y, eventualmente, participar en el programa televisivo de Gabriel Canzi en Canal 7 Mendoza.

“Es darle la posibilidad a todos los artistas del Sur mendocino —de General Alvear, San Rafael, Malargüe o de donde quieran acercarse— de que puedan mostrar el talento que tiene cada uno. Pueden participar artistas de distintas disciplinas: circo, teatro, música, recitado, lo que deseen”, señaló Achetoni.

Durante el casting, cada participante contará con dos a tres minutos para presentar su propuesta artística. “Les pedimos que preparen algo corto, con un desarrollo y un cierre, para que se pueda apreciar el talento completo”, agregó la funcionaria.

No existen restricciones de edad ni de género artístico, y los interesados podrán inscribirse previamente mediante un enlace en línea o presentarse directamente el mismo día del evento, unos minutos antes del inicio.

Achetoni destacó la importancia de la convocatoria como una plataforma de proyección provincial para los artistas locales: “Es una gran oportunidad para que nuestros artistas no solo se muestren en el departamento, sino que también puedan llegar a la capital y a toda la provincia. Queremos que el arte alvearense y del Sur tenga visibilidad y reconocimiento.”

El evento contará con la presencia de un jurado encargado de seleccionar a los participantes que luego serán contactados por la producción del programa televisivo.