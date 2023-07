General Alvear cuesta con grandes estrellas deportivas y Lorena Cuello brilla en las pistas de atletismo nacionales e internacionales.

Con un gran presente y un futuro prometedor, la atleta de se prepara para correr la Media Maratón de Buenos Aires que será el próximo 27 de Agosto. “Es una carrera muy vistosa con gran participación de atletas porque es un campeonato nacional”, señaló la corredora. Este año será su primera participación de la Media Maratón ya que por una lesión no pudo correrla en el 2022.

Cuello explicó que “participar de un evento así requiere cambiar todos los planes desde la alimentación hasta el entrenamiento, pero con mi entrenador (Gustavo Pérez) estamos a full”. Antes de este gran evento deportivo, Lorena correrá otras maratones como “Los 12 K de Alvear” de los cuales no pudo participar el año anterior por la mencionada lesión.

Y aunque viene de meterse en múltiples podios, reconoció que no inició el año de la mejor manera. “Luego de la pretemporada me lesioné, pero en el alto rendimiento el cuerpo siempre está al límite y son más probables las lesiones”, manifestó y agregó “últimamente he tenido muy buenos resultados a los que les sumo las lindas experiencias”.

Lorena Cuello en los estudios de FM VIÑAS

En cuanto a la financiación de los viajes explicó, “hay carreras en donde nos invitan a participar y cubren la estadía, pero hay otras que no”. Cuello no posee una Beca Deportiva que la ayude a solventar los gastos y es por eso que en ocasiones no puede participar por el gran gasto que representa, sobre todo en las carreras de temporada.

Otro de los grandes gastos que deben afrontar todos los deportistas se relaciones con la indumentaria y demás elementos. “Tengo la suerte de tener un sponsor deportivo como lo es FILA que me cubre toda la indumentaria, pero aún así en el atletismo sigue siendo muy difícil conseguir sponsors, por eso sigue siegue siendo un deporte amateur”, reflexionó.

Lorena Florencia Cuello

Lorena Cuello se caracteriza por incentivar al deporte en sus redes sociales. “El deporte, equilibradamente, es el mejor antidepresivo. Es una gran ayuda para la salud mental que uno ve todos los días”, culminó la atleta.