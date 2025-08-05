Este viernes se llevará a cabo una nueva edición de la «Noche de Degustación» en la Bodega Faraón. El evento, que se ha consolidado como un encuentro muy esperado por la comunidad local y los turistas, busca poner en valor los vinos y productos regionales del departamento.

El director de Turismo local, Gustavo García, invitó a todos los vecinos a participar de esta experiencia enológica. «Este viernes tenemos de vuelta esta degustación que le gusta tanto a la gente en General Alvear. A las 20:30, el valor de la entrada es de 14.000 pesos y se puede adquirir en el kilómetro cero», explicó el funcionario.

La cita es en la «Sala de Ganar Amigos» de la histórica Bodega Faraón, un Monumento Histórico Nacional. Según García, el evento está pensado para 180 personas, con cupos limitados.

«Desde la dirección hacemos estas degustaciones para poner en valor todos los vinos que tiene General Alvear y las bondades que tenemos», sostuvo García, destacando que el objetivo es que tanto los alvearenses como los turistas puedan «degustar los vinos de Alvear y nuestros jamones y toda esta cuestión que tenemos tan linda».

El director de Turismo resaltó la buena recepción que ha tenido este tipo de eventos en el pasado. «Es un evento que a la gente le gusta, porque siempre nos ha acompañado y siempre ha estado presente», afirmó.

Además de la degustación de vinos, el evento contará con dos tipos de entradas, una de ellas para el «conductor designado». Esta opción incluye una barra con bebidas sin alcohol, con el fin de «concientizar a la gente para que cuando asista a estos eventos tengan esta mirada».

El evento se enmarca también en las celebraciones por el 12 de agosto, una fecha especial para el departamento, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para que los visitantes que se encuentren en General Alvear puedan disfrutar de los productos locales.