El director de Educación de la Municipalidad de General Alvear, José Morán, anunció el lanzamiento de una nueva oferta académica en el departamento: la Licenciatura en Administración Agraria, una carrera gratuita y a distancia que se dicta en convenio con la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Morán explicó en diálogo con FM VIÑAS que este nuevo acuerdo forma parte del trabajo sostenido de la Dirección de Educación para ampliar las oportunidades de formación superior en el departamento. “Venimos trabajando en distintos convenios y ahora hemos podido lograr este contacto con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, una institución joven que surgió en 2009 y que tiene gran demanda en todo el país. Nos alegra poder ofrecer esta carrera, muy vinculada al agro, que es un sector clave para General Alvear”, destacó.

La carrera tiene una duración de 4 años y 6 meses, con título de grado nacional, y además brinda la posibilidad de obtener un título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Administración Agraria a los tres años de cursado.

Morán subrayó que la modalidad a distancia permitirá a los estudiantes organizar sus tiempos: “La mayoría de las materias son asincrónicas, lo que significa que cada persona puede estudiar a su ritmo, descargar materiales, ver clases grabadas y rendir evaluaciones en horarios establecidos”.

Las inscripciones se realizan en la Dirección de Educación, ubicada en Chapeaurouge 15, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. Los interesados deben ser mayores de 18 años y haber finalizado el nivel secundario.

“Con esta nueva propuesta, llegamos a 15 carreras universitarias en la Dirección de Educación, de las cuales 13 son gratuitas y a distancia. Apostamos fuertemente a la educación pública, gratuita y de calidad, y lo estamos demostrando desde el municipio”, concluyó Morán.