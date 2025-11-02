El Instituto San Antonio se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Festival de Folklore, un evento que año tras año reúne a toda la comunidad educativa y a las familias alvearenses. En esta ocasión, la 34ª edición llevará el nombre “El Atuel, historias de agua y vida”, en homenaje al río que da identidad y sustento a General Alvear.

El festival se realizará el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas, en el Salón Mayor del Predio Ferial. Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos y ya se encuentran a la venta en la Secretaría del colegio, en el horario de 13:30 a 18:30, así como también podrán adquirirse en la puerta el mismo día del evento.

En diálogo con FM VIÑAS, las directoras Ivonne Martínez y Liliana Godoy comentaron que el festival es un proyecto institucional que se prepara durante todo el año con la participación de todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el secundario.

“Este año quisimos rendir homenaje a nuestro río Atuel, por su valor histórico, social y económico para General Alvear. Es un trabajo que involucra a toda la comunidad educativa y que busca mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones”, expresaron.

Las presentaciones incluirán a niños desde sala de cuatro años hasta los alumnos del nivel secundario, quienes repasarán a través de la música, la danza y la puesta en escena los valores culturales y la historia local.

“Queremos que los niños crezcan valorando nuestras raíces, comprendiendo la importancia de nuestra cultura y de nuestro entorno natural”, agregó Godoy.

Además, la Comisión de Padres tendrá a su cargo el servicio de cantina, con una variada propuesta gastronómica, para que las familias puedan compartir la cena durante la jornada y colaborar con las actividades de la institución.

“Es un evento que nos une, donde se ve reflejado todo el esfuerzo del año y el compromiso de la comunidad educativa”, destacaron las directoras.

El Instituto San Antonio invita a toda la comunidad alvearense a participar de esta celebración de la cultura, el arte y la identidad local, en una noche donde el folclore y las historias del río Atuel serán protagonistas.