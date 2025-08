Durante la tarde del domingo se termino de completar la fecha catorce del Torneo Apertura. Por el momento los clasificados a semifinales son Pacífico, Real del Padre, Villa Atuel y Andes FC.

RESULTADOS

Primera Masculina

Sport Club Pacífico 9 vs Boca de la Escandinava 0

Ferro 2 vs Andes 0

Villa Atuel 3 vs Unión SL 1

Argentino 1 vs Colón 0

Real del Padre 1 vs Bowen

Primera Femenina

Argentino 1 vs Boca de la Escandinava 0

Bowen 5 vs Deportivo Pia 0

Carmensa 1 vs Libertad 1

Ferro 3 vs Colón 1