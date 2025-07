En diálogo con FM VIÑAS, Alejandro Verón, director de Derechos Humanos y dirigente de Libres del Sur, confirmó que este jueves se realizará “un plenario provincial” para decidir si continúan formando parte del frente Cambia Mendoza.

Actualmente, Libres del Sur ocupa tres cargos ejecutivos en la provincia: Ernesto Mancinelli, Desarrollo Comunitario; Belén Boa, Género; y Verón. Sin embargo, su permanencia dentro de la alianza pende de un hilo: advierten su desacuerdo con el posible ingreso de La Libertad Avanza. “Vale destruir el Estado”, señaló Verón, y subrayó que ellos defienden un “Estado inteligente, austero” para sostener la obra pública, salud y educación.

“Estamos convencidos de que Cambia Mendoza, en estos diez años, fue un proyecto provincial autónomo. Pero La Libertad Avanza plantea destruir el Estado, y eso es algo con lo que no coincidimos en absoluto”, manifestó. Pero la sintonía con movimientos como el de Javier Milei representa para Libres del Sur “un punto de inflexión”.

Verón remarcó que si bien hay consenso en que hubo abusos por parte de gobiernos anteriores, esto no justifica desmantelar por completo la presencia del Estado. “Hay que construir un Estado más inteligente, más austero, como el de Mendoza. Pero sin Estado no se puede hacer obra pública, ni salud ni educación”, señaló. En ese sentido, cuestionó las consecuencias sociales del ajuste nacional: “No estamos de acuerdo con que el Equilibrio Fiscal se sostenga pagándole miseria a los jubilados. No puede ser que la baja de la inflación sea a costa de sacarle recursos a los que menos tienen”.

La posibilidad de ruptura aparece vinculada a las negociaciones entre Alfredo Cornejo (UCR) y Karina Milei para incluir a La Libertad Avanza en las listas provinciales. Según se logró conocer, estas conversaciones estarían muy avanzadas, lo que llevó a que algunos dirigentes, como Verón y Mancinelli, criticaran el giro hacia posiciones que apuntan a “destruir el Estado”.

¿Qué se decidirá el jueves?

El plenario provincial reunirá a toda la dirigencia de Libres del Sur para votar si continúan en Cambia Mendoza o si toman otro rumbo de cara a las próximas elecciones. La definición marcaría un punto de quiebre dentro del oficialismo provincial, en medio de versiones sobre un eventual pacto electoral entre el gobernador Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza.

Con información de Diario Uno.