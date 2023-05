Finalmente el gobierno nacional promulgó la ley de alcohol cero al volante, la que generó desde un principio mucha polémica en las provincias productoras de vinos, ya que impacta directamente en la vitivinicultura, enoturismo y la tradición de la copa en la mesa. El sub comisario Marcos Fernández, a cargo de la Policía Vial en la zona sur, explicó el modo en que la ley se implementará en Mendoza.



“Por el momento no tendremos cambios en cuanto a la metodología de trabajo, ni en lo que respecta a la legislación. En la provincia nos regimos por la ley 9024, y para poder trabajar con alcohol cero hay que hacer una modificación en la ley bajando las tolerancias al mínimo que se ha establecido en la ley nacional. Lo cierto es que la provincia ya ha manifestado por boca de nuestro gobernador, la intención de no adherir hasta que no se den las modificaciones necesarias; por lo tanto en lo que respecta al trabajo de la policía, este seguirá siendo de la misma manera. Quizás haya un tema de interpretación en lo que se refiere a las rutas nacionales, pero en realidad no pasará nada porque quien realiza los controles en nuestro territorio, generalmente es la Policía de Mendoza. Y como la Policía Vial trabaja con juzgados provinciales, no debería regir la tolerancia cero. Para que las fuerzas nacionales puedan aplicar la ley dentro de la provincia, tendrían que tener juzgados viales nacionales, y no los tienen ya que trabajan siempre con los juzgados administrativos viales o los juzgados contravencionales, porque que el infringir la ley es este caso una falta. La provincia sí adhirió a la aplicación de la RTO y a los centros de emisión de licencias. Nosotros seguiremos por ahora aplicando una tolerancia de 0.5 gramos de alcohol en sangre en los vehículos y 0.2 en las motos, y si el resultado de una prueba excede de 1 gramo de alcohol, intervienen los juzgados contravencionales de la provincia”.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha indicado que Mendoza deberá adaptarse a la nueva ley, pero “en realidad nosotros trabajamos mucho con la gente de la Agencia Nacional, sobre todo en verano en que hacemos un gran trabajo en conjunto sobre las rutas nacionales. Entiendo que no deberían darse situaciones controversiales, es más, al momento de promulgarse la ley se invita a las provincias a adherir y hasta donde estoy enterado solamente quince provincias lo han hecho”.

En cuanto al número de infracciones, Fernández indicó que “estamos en un número similar de resultados positivos al de 2022; en la zona sur contamos con número ideal de alcoholímetros ya que hay dos en General Alvear, dos en Malargüe y cuatro en San Rafael. Entre los de nuestra ciudad hay uno que detecta directamente la presencia de alcohol en sangre con el aliento, y así se hace mucho más rápido el control en la vía pública” cerró la entrevista el sub comisario Marcos Fernández.