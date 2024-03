La inoculación del dengue fue aprobada por la Anmat en abril del año pasado, pero no ha sido incorporada al calendario nacional de vacunación. En Mendoza se consigue a un elevado precio.

Argentina continúa bajo alerta sanitaria por el incremento exponencial de casos de dengue y una epidemia de magnitud histórica. Aunque Mendoza no está cercana a las provincias con mayor cantidad de casos, en los últimos días la vacuna aterrizó en las droguerías y ya se consigue en algunas farmacias.

La vacuna había sido aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) el 26 de abril del año pasado pero recién llegó a Mendoza hace algunos días. El incremento de los casos, principalmente en la región del Noreste y centro del país, ha sido uno de los motivos por los cuales ahora se consigue con mayor facilidad.

La TAK-003, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad, “está disponible en Mendoza desde hace un par de días. Se consigue a través de la farmacia de confianza de la población de cercanía. Si no la tienen, la piden directamente a la droguería”, confirmó Mario Valestra, del Colegio de Farmacéuticos provincial.

Pero el acceso no es gratuito, ya que el gobierno nacional ha decidido no incorporarla al calendario nacional. “El precio es de $70.800 y algunas obras sociales tienen cobertura del 40%”, aseguró Valestra.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron a MDZ que “la vacuna no ha sido incorporada al calendario por parte del gobierno nacional, por lo tanto en los efectores públicos no está”. Además, aseguraron que no habría motivos porque Mendoza no está en zona endémica. Desde el mes de agosto del 2023 hasta ayer, la provincia tiene 48 casos confirmados, incluyendo el último de Tupungato que no es autóctono.

Al tratarse de una novedad y con un precio elevado “lógicamente, la demanda de la vacuna todavía es baja”, dijo Valestra. Además, afirmó que hay que esperar a ver como evoluciona la patología en la provincia. En ese caso, “tomarán las medidas que corresponda desde el Ministerio”, indicó.

Pese a haber sido aprobada por el Anmat, el vocero presidencial de la Casa Rosada, Manuel Adorni, descartó que vaya a ser incorporada al calendario debido a que “aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad”.