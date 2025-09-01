Fueron verificados 1.053 rodados en rutas y accesos de toda la provincia, y se retuvieron 27, entre automóviles y motocicletas. El 92,83 % de los conductores circuló sin alcohol en sangre, un indicador que refleja tanto la responsabilidad de los mendocinos como la eficacia de la labor policial.

Durante el fin de semana, la Policía de Mendoza realizó operativos de control vehicular en rutas y accesos de toda la provincia, en el marco de las políticas de seguridad vial impulsadas por el Gobierno local.

Entre el viernes a la noche y el domingo verificó 1.053 vehículos mediante puestos fijos y móviles. Como resultado labró 434 actas de infracción ─288 de ellas por faltas leves─ y retuvo 16 licencias de conducir, 11 motocicletas y 16 rodados particulares.

En controles de alcoholemia, de 265 pruebas realizadas, 19 dieron positivo, lo que representa que el 92,83 % de los conductores circuló sin alcohol en sangre.

Estas acciones se realizan de manera permanente en toda Mendoza con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir accidentes y promover la conducción responsable entre los ciudadanos, consolidando así el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad y la prevención.