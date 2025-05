En el marco de la 44° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el jefe de la Policía Departamental, Comisario Iván Bermúdez, destacó el amplio operativo de seguridad que se está llevando adelante para garantizar el desarrollo seguro del evento, tanto dentro como fuera del predio.

En diálogo con FM VIÑAS, Bermúdez explicó que desde hace aproximadamente dos meses se viene trabajando de forma coordinada con la Cámara de Comercio, presidida por Ramiro Labay, para organizar todos los aspectos relacionados con la seguridad: “Estamos trabajando en conjunto para dar inicio a este evento tan lindo que tiene General Alvear y que sin lugar a dudas requiere de nuestra presencia”, expresó.

El comisario detalló que el personal policial asignado dentro del predio está conformado por efectivos en franco de servicio que son contratados por la Cámara, mientras que otros agentes se encargan de los patrullajes, controles en ruta y gestión de las emigraciones. “El servicio policial específico comenzó ayer, ya que había movimiento de comerciantes que se estaban instalando, y hoy se ha desplegado el grueso del operativo”, indicó.

A su vez, Bermúdez garantizó que la seguridad en el resto de la ciudad no se verá afectada: “El recurso diario también se afecta a los patrullajes, pero sin lugar a dudas no vamos a descuidar la seguridad de la ciudadanía que no participa en el evento”. Además, remarcó que se mantendrán los controles habituales de los fines de semana.

Con respecto a la prevención de accidentes de tránsito, confirmó que se implementarán controles de alcoholemia en distintos puntos y horarios, no solo vinculados a la fiesta, sino también en otros sectores donde se registre actividad nocturna. “Es muy importante la toma de conciencia. La ciudadanía sabe las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. No se trata solo de un esfuerzo de las instituciones, sino también de la responsabilidad individual”, subrayó.

Finalmente, Bermúdez se mostró confiado en el buen desarrollo del operativo y del evento en general: “Trataremos de que salga bien, como ha salido estos últimos años”.