LA PAMPA REACCIONÓ FURIOSA POR EL ACUERDO ENTRE MENDOZA Y LA NACIÓN POR LA PRESA EL BAQUEANO

Otra vez el oficialismo pampeano se puso contra el Gobierno de Mendoza. El mandatario de la provincia vecina, Sergio Ziliotto (PJ), envió una carta al ministro de Economía Sergio Massa en la que le reclama que es inconstitucional el convenio que firmó con el gobernador Rodolfo Suarez.

Una vez más los gobiernos de La Pampa y Mendoza tensaron su relación. Y van… Esta vez la provincia vecina reaccionó con mucho enojo frente al acuerdo que suscribieron la semana pasada el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, para que el proyecto de El Baqueano ingrese en el programa nacional que garantiza el precio de compra de energía durante 15 años y el ingreso a las arcas locales de 1.230 millones de dólares, casi lo mismo que Portezuelo del Viento.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto le mandó una carta al titular del Palacio de Hacienda con duros términos y asegurando que el convenio firmado es inconstitucional. Le exigió además la inmediata suspensión.

El secretario de Recursos Hídricos de esa provincia, Néstor Lastiri, dijo por su parte estar «decepcionado y preocupado».

Qué dice la nota del gobernador de La Pampa al ministro de Economía

El documento que Ziliotto le envió a Massa sostiene que el acuerdo entre Nación y Mendoza habilita obras sobre una cuenca hídrica sin tener en cuenta a las demás provincias que la integran, «contrariando así la Constitución Nacional, las leyes ambientales de la Nación y los acuerdos internacionales».

Esa nota fue enviada con copia a los gobernadores de las provincias que integran la cuenca: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

«Es lesivo para la provincia de La Pampa en su carácter de condómina de la cuenca del Desagüadero-Salado-Chadileuvú-Curacó (DSCC) y avala el avance de una obra que no respeta el ambiente«, señala también el mandatario de La Pampa.

Por último indica que «la provincia de La Pampa rechaza enérgicamente el acuerdo y solicita su suspensión inmediata, en tanto Nación apoya la ejecución de una obra hidroeléctrica sobre el cauce del río Diamante, perteneciente a la cuenca DSCC, que no cuenta con un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica, que no respeta la ley de obras hidráulicas y que no tuvo en cuenta la participación de las restantes provincias que la integran, contrariando así la Constitución Nacional, las leyes ambientales de la Nación y los acuerdos internacionales de los cuales somos parte«.

Qué dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa

Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos pampeano, expresó «preocupación y decepción» por el convenio firmado entre el la Nación y Mendoza.

«Si bien monitoreamos todas las acciones que se realizan sobre la cuenca, el hecho de que ya se firme un convenio ejecutivo sin ninguna consulta a los integrantes de la cuenca cuando nosotros tenemos una acción judicial en trámite, más que sorprender, es algo que nos genera preocupación y decepción«, aseguró el funcionario en declaraciones publicadas por medios de su provincia.

Lastiri contó que hizo una consulta con el área de Recursos Hídricos de Nación y según él, el convenio firmado entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el gobierno mendocino es desconocido. «Creo que es una desconexión de las áreas intervinientes», afirmó.