En la Intendencia, el Secretario de Desarrollo Económico y Promoción Departamental firmó convenios con 30 emprendedores, en el marco del Programa para el Fortalecimiento de Emprendedores Locales de Economía Social.

Edgardo Sampirisi dio detalles del convenio que se firmó, mediante el cual se entregan ANRs para fortalecer el trabajo de emprendedores locales, favoreciendo el crecimiento de cada proyecto: “Es el momento de que el Municipio de ese empujón para que los emprendimientos se transformen en empresas” dijo el funcionario.

Es importante destacar que los beneficiados fueron 30 emprendedores locales, quienes recibieron un monto aproximado de 300.000 pesos cada uno.

Por su parte, Pablo Longo, Director de Desarrollo en Innovación, se mostró muy conforme por haber llegado a la totalidad de esos emprendimientos que ya estaban identificados y que venían realizando capacitaciones mediante un trabajo conjunto con la Comuna: “Estamos conformes porque hemos tenido presentaciones diversas en cada actividad, y también se han incluído emprendimientos de cada distrito” manifestó Longo, a la vez que agregó que en esta primera etapa se trabaja con un monto total de 6 millones de pesos.

Ana María, una de las emprendedoras beneficiada con estos ANR, expresó: “Yo realizo bolsos materos, que pude aprender a hacerlos gracias a un curso que propuso la Municipalidad, y eso me hizo muy bien. Esta ayuda me viene perfecta porque, como está la situación, me cuesta armarme de un stock, por eso estoy muy agradecida”.