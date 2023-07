Ana María Nadal aseguró que se está trabajando para mejorar las condiciones de los profesionales

El Gobierno provincial salió a responderle a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que endureció su protesta salarial y denunció el presunto colapso del sistema de salud pediátrico por falta de especialistas.

Frente a esta situación, la ministra de Salud, Ana María Nadal aseguró este lunes que “el Gobierno está trabajando en la problemática que se replica a nivel nacional y que se da en un contexto económico que atraviesa a todas las especialidades”.

“Espero que lo de Ampros no sea sólo una presión al Gobierno para lograr una mejora salarial. El gremio debería estar a la altura de la situación y buscar una solución de fondo, tal como lo está haciendo el Estado”, enfatizó la funcionaria en declaraciones radiales.

Este lunes, Ampros realizó una acción en la explanada del hospital pediátrico Humberto Notti. Además, desde el gremio anunciaron un paro general para el viernes 7 de julio y una movilización para el 9 de julio.

Las autoridades del sindicato amenazan con sumar más días de paro en caso de no obtener una respuesta por parte del Gobierno.

“La niñez está en peligro de muerte. La situación es crítica, no sólo en el Notti, en todos los hospitales. A los niños los atienden médicos que no son pediatras y eso no está bien”, dijo Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros.

La gremialista, además, expresó que este lunes a las 11 presentarán una denuncia en el Poder Judicial por abandono a la niñez y adolescencia , en tanto, cerca del mediodía se reunirán con autoridades del Ejecutivo, en la Subsecretaría de Trabajo.

Posibles soluciones

En cuanto a las guardias colapsadas por falta de personal y la migración de profesionales a otras provincias, la funcionaria manifestó que en las últimas horas se llamó a concurso para cubrir 44 cargos. De ellos, 23 son para pediatras. Se trata del quinto llamado en lo que va del año.

En cuanto a las mejoras que se prevén para los pediatras, la ministra contó que la idea es mejorar sus sueldos mediante la extensión horaria. “No buscamos que trabajen más horas en el hospital, sino que tengan mayor dedicación en los diferentes centros de salud de la provincia”, expresó.

“Los residentes que ingresan no lo hacen percibiendo una Clase inicial, sino que perciben un sueldo con una o dos clases más”, manifestó Nadal. Respecto a cuál será la estrategia que se aplicará a futuro para estimular a los estudiantes de Medicina a especializarse, consideró que será necesario acortar los años de formación, mediante residencias articuladas.

“Está claro que la formación de grado y de posgrado deberá ser repensada para estas generaciones”, sentenció.