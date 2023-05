Los precandidatos a gobernador y vice, de «Ahora Peronismo», trabajan con una campaña proactiva e interactiva con la sociedad.

Según lo expresado por Omar Parisi, «es la forma de empezar a llevar adelante distintas inquietudes y necesidades que tiene el sur provincial». En su paso por el departamento, los precandidatos cosecharon una importante cantidad de inquietudes a las que trataron de brindar propuestas satisfactorias.

En primer lugar se refirió a los reclamos por OSEP. «Nuestra idea es regionalizar la atención y los fondos de la obra social, para que de esta forma sean distribuidos de forma equitativa en toda la provincia». Parisi insistió en que se trabaja por una «administración propia y departamental de la zona sur, para que los aportes queden en la zona y se mejore la prestación de servicios».

«Siendo gobierno me voy a comprometer a terminar la Ruta 188 y a iniciar el trasvase del Río Grande al Atuel», expresó el precandidato. En ese contexto, expuso «iniciando el trasvase solucionamos el problema hídrico en el oasis, se mejora la relación con La Pampa y se abre la posibilidad de producir energía con micro generadores a lo largo de los 24Km del túnel».

En cunado al convenio firmado entre la empresa israelí Mekorot por el manejo del agua manifestó; «no me niego a buscar tecnología fuera del país porque es muy positivo, pero en cuanto al manejo del agua los mendocinos han sido señeros en el mundo. Tenemos una cantidad y calidad importantes de técnicos con estudios dedicados al manejo del agua y tecnificación de riego, que no nos hace falta salir a buscar más profesionales».

«El trasfondo de este convenio es privatizar el agua de los mendocinos. No vamos a negociar el agua porque privatizarla es hipotecar el futuro de Mendoza», remarcó.

Luego, el hombre que encabeza la ‘Lista 502 C’ cargó contra el Ítem Aula y propuso eliminarlo. «Hay que sacarlo, pasarlo al básico. Hay que mejorar la educación pública a través de la infraestructura. Hoy la educación pública está destruida, porque no existe inversión y los docentes terminan siendo trabajadores sociales. Si se mejoran las condiciones laborales no será necesario recurrir al Ítem Aula».

Otro de los puntos sobre los que hizo hincapié fue la matriz económica. «Hay tres provincias que están creciendo alrededor nuestro con matrices económicas que nosotros tenemos y no hemos desarrollado. Neuquén con el petróleo y los servicios anexos: nosotros hemos caído en la producción, tenemos la cola de Vaca Muerta y una capacidad técnica, científica y de tecnología que podríamos estar aportándole a Neuquén. San Juan con la minería: podemos hacer dentro del marco de la 7722, con licencia social y con los controles que los mendocinos quieren y la coparticipación con una empresa provincial que se dedique también a generar riqueza y que tengamos mucho más de lo que recibe San Juan. Mendoza no ha hecho nada, perdimos tres años y medio. Los escuchamos hablar ahora de Vale, Potasio Río Colorado y Hierro Indio, cuando se están yendo. Hay una minería en la que no se trabajó, no se invirtió. En ganadería tenemos el caso de San Luis. En Mendoza es incipiente. Hay inversión, un gran trabajo del sector privado que no tiene acompañamiento. Solo el 18% de la carne que se consume en Mendoza se produce acá. Queremos llegar al 50%, eso son 1.500 puestos de trabajo».

Junto a Parisi estuvo presente su compañero de formula Lucas Ilardo quien sostuvo: «somos la única propuesta política que le dice a los mendocinos cómo vamos a salir adelante. El país necesita proyectos de gobierno y que los dirigentes se comprometan, nosotros nos preparamos y hoy Omar Parisi es el único precandidato a gobernador que ha presentado un proyecto de gobierno».

Por último, Ilardo fue contundente con la realidad política, «no venimos a charlar, venimos a trabajar y gestionar las 24 horas. La provincia tiene un gobernador que no trabaja y un ex gobernador que nos endeudó y hoy nos cuesta revertir la situación. Queremos a Omar Parisi en el gobierno porque es un hombre que está realmente comprometido».

Vallejos, G.