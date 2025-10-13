La Escuela de Educación Técnica N° 4-171 “Preceptora Hilda Mabel Coria”, de Carmensa, volvió a destacarse a nivel provincial al obtener el primer puesto en el Concurso de Cerveza Artesanal organizado por una institución educativa de San Martín, Mendoza.

En diálogo con FM VIÑAS, la directora María del Carmen Silva expresó su orgullo por el logro alcanzado por los estudiantes de cuarto año y sus docentes asesores. “El año pasado ya habían ganado la medalla de oro en una de las variedades y también fueron elegidos como la mejor escuela. Este año fueron con la presión de revalidar el título y lo lograron nuevamente”, destacó.

Los alumnos participaron con nuevas variedades de cerveza elaboradas en el marco de la materia Procesos Productivos, junto a los profesores Julieta Lorenzo, Alfredo Tomé y Leandro Galagusa. Gracias a su trabajo, obtuvieron la medalla de oro en la categoría IPA Argentina y fueron reconocidos por segundo año consecutivo como la mejor escuela cervecera.

Uno de los momentos más destacados fue el desempate final, donde los estudiantes debieron realizar una defensa oral del proyecto. “Eso nos dio aún más satisfacción, porque no solo demostraron su habilidad en la elaboración, sino también en la exposición y argumentación del trabajo”, explicó Silva.

Este año, gracias al apoyo del municipio y de las familias, todos los alumnos de cuarto año pudieron viajar y vivir la experiencia. “Son pocos alumnos, y queríamos que todos participaran. Más allá del premio, el aprendizaje, la convivencia y el contacto con otras instituciones son lo más valioso”, señaló la directora.

El certamen contó con la participación de diversas escuelas de la provincia, aunque la cantidad de instituciones fue menor que en ediciones anteriores debido a los altos costos de traslado.

Con este triunfo, la escuela cierra su calendario de competencias 2025 “de la mejor manera posible”, según expresó Silva, quien adelantó que ahora trabajan en la muestra de fin de año, prevista para el 14 de noviembre. En esa ocasión, el público podrá degustar la cerveza campeona junto a otros productos elaborados por los alumnos.

“Agradecemos a todos los que siempre están atentos para difundir estas acciones tan lindas. Los invitamos a la muestra del 14 de noviembre para compartir los logros de nuestros chicos”, concluyó la directora.