Con un emotivo acto, la Directora de la institución, Paola García, celebró los 25 años de historia dedicada a la educación e inclusión.

«No creo que dar este discurso hoy sea una casualidad, esta escuela y yo estábamos destinadas». Además, destacó el honor que es para ella ejercer en la misma.

La directora agradeció a cada uno de los que de una u otra manera forman parte de la escuela. Celadores, profesores, alumnos, padres. Además, destacó que para ella la escuela significa «amor» amor al que no le falta esfuerzo, dedicación, compromiso, ganas de superación de sus estudiantes pero también de los adultos que la conforman.

«Esta escuela me atrapó, me conquisto, me atrapó con sus hilos mágicos», reflexionó García.

El Sr. Intendente, Walther Marcolini, también fue parte del acto de aniversario. “Es un momento único celebrar los 25 años y como Intendente debía acompañarlos. Como dijo Paola García, construir conocimientos es transmitir amor, y construir una sociedad que nos integre a todos es pensar en cómo integrar a todas las personas y eso es lo que hace la Esc. 2-207, Raúl Ricardo Alfonsín”, expresó.

En la gestión actual se apostó desde el primer día al desarrollo de la educación, convencidos que es la herramienta que transforma a las sociedades. “Una cosa es el discurso por la inclusión y otra es hacerla realidad, por eso le doy gracias a todo el personal de la institución por darle la oportunidad a tantas personas de ser parte de la sociedad”, subrayó.

Además, Marcolini anunció el aporte de $2.000.000 a la Esc. 2-207, Raúl Ricardo Alfonsín, para la compra de material para los talleres. “En cada cumpleaños hay que dar buenas noticias, a esta institución le queda mucho trabajo por hacer, porque así es como evoluciona nuestro querido General Alvear”, concluyó.

Como broche de oro, el Sr. Intendente Walther Marcolini señaló que está en dialogo con Telefonía Argentina para adquirir el edificio del ex correo, frente a la Terminal de Ómnibus, que será destinado a los jardines maternales y a la Esc. Raúl Ricardo Alfonsín.