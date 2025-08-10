El Gobierno de Mendoza equiparó los salarios del personal de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) al del resto de los docentes de la provincia.

El gobierno de Mendoza formalizó la extensión de un incentivo salarial a los docentes que trabajan en los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI). La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo reglamento para los docentes de instituciones de gestión privada que reciben subsidios provinciales, con el objetivo de equiparar sus condiciones salariales con las del resto del sistema educativo.

El decreto reglamenta la Ley N° 9.598 de “Incentivos Docentes” y la Ley de Educación Provincial N° 6970, que busca reconocer la labor pedagógica de los profesionales de los CEPI. A pesar de que estos docentes están en relación de dependencia con entidades intermedias, el gobierno provincial consideró que su función es equivalente a la de otros educadores, lo que justifica la inclusión de este beneficio.

Requisitos y condiciones para el incentivo

El nuevo incentivo, llamado “Dedicación Docente”, consistirá en un adicional salarial remunerativo que se pagará según una serie de condiciones y requisitos. Los docentes de los CEPI podrán acceder a este beneficio si cumplen con los siguientes puntos:

Tener título docente habilitante para el nivel en el que se desempeñan.

Haber trabajado en el mismo establecimiento de manera continua durante dos años o más,

permitiendo una interrupción máxima de dos días en ese período.

Cumplir con los lineamientos pedagógicos de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Mantener sus datos personales actualizados en el Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI).

La principal diferencia con el “Ítem Aula” tradicional es que este incentivo se calculará con cortes semestrales y se considerará relativo al servicio prestado en un cargo o paquete de horas, no al agente en sí.