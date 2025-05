Con un balance más que positivo, el representante local de la firma martillera Aguirre Vázquez, Juan Carlos Pinto, celebró el éxito del remate realizado en el marco de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

“Estamos contentos por haber reunido una importante cantidad de hacienda”, expresó Pinto, resaltando el arduo trabajo de más de 20 días que permitió reunir un volumen y una calidad destacada de animales.

La subasta, que se llevó a cabo tras dos remates previos realizados el 1 y el 15 de abril, contó con una nutrida participación de productores de General Alvear, pero también de otras localidades como San Rafael, distintas zonas de Mendoza, y provincias vecinas como San Luis. “Contamos con hacienda de Villa Mercedes, de Unión, pero mucha era local. Eso demuestra la calidad que tenemos en Alvear”, enfatizó Pinto.

Uno de los aspectos más valorados fue la presentación de hacienda en jaulas completas, algo que facilitó las ventas y mejoró los precios. “No es lo mismo vender 10 o 20 animales que vender una jaula completa. Los precios lo reflejaron, algunos terneros livianos se vendieron hasta en $5.600 el kilo”, detalló.

Durante la subasta se ofrecieron animales desde terneritos de 67 kilos hasta novillos de 360 kilos, todos con muy buena recepción por parte de los compradores. Pinto remarcó que esta calidad no es casual, sino fruto de décadas de trabajo ganadero en la región: “Se ha invertido mucho en genética en los últimos 40 años, y hoy se ven los resultados”.

El evento no solo sirvió para concretar negocios exitosos, sino también para mostrar el potencial productivo de la ganadería alvearense. “Mucha gente me dijo que no sabían que había hacienda tan buena en Alvear. No tenemos nada que envidiarle a La Pampa o Buenos Aires”, afirmó con orgullo.

Finalmente, Pinto agradeció especialmente a los productores que confían en la firma martillera y en el trabajo de su equipo familiar. “Hemos andado a lo loco estos días, pero todo se hizo en familia, con mi hijo Nahuel, recorriendo, llamando, trabajando juntos. Gracias a la gente que nos acompaña, y que esto siga para adelante”, concluyó.