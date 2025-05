Santiago Emanuel Lucero tiene 21 años y una historia que conmueve. Exalumno de la escuela Seizo Hoshi (ETA 4-015) y actual estudiante del Centro de Formación Profesional de su pueblo, lucha día a día contra una afección que le ha inmovilizado el cuello y amenaza con dejarlo en una silla de ruedas si no logra acceder a una operación urgente.

Hasta los 18 años, la vida de Santiago era la de un joven cualquiera: estudiaba, practicaba deportes y soñaba con un futuro independiente. Pero a los 19, comenzó a sentir un dolor persistente en el cuello, que fue aumentando hasta dejarlo completamente rígido y visiblemente inflamado.

A partir de ese momento comenzó un recorrido médico complejo. “Primero fui a un clínico en el pueblo, que me derivó a una kinesióloga. Ella me dijo que no podía tratarme. Luego volví al clínico, que me mandó al neurólogo, y este, al ver una radiografía, me dijo que tenía cáncer”, recuerda Santiago. El diagnóstico fue un golpe emocional fuerte.

PROBLEMA GRAVE DE COLUMNA

Sin embargo, una resonancia magnética descartó el cáncer y reveló un grave problema en la columna, que requería atención especializada.

Desde entonces, Santiago ha sido derivado entre especialistas en San Rafael y Mendoza, donde un médico le recomendó retomar la obra social OSEP de manera voluntaria para poder acceder a la cirugía.

A pesar de que la mutual cubre una parte de los estudios, los costos restantes han salido del bolsillo de su familia. La burocracia del sistema ha retrasado el tratamiento, y el riesgo de que pierda por completo la movilidad es cada vez más inminente.

A pesar de todo, Santiago no se rinde. En 2024 completó un curso de instalaciones eléctricas domiciliarias y actualmente estudia instalaciones sanitarias. “Quiero ser independiente, trabajar, valerme por mí mismo, pero esta condición física me limita cada vez más”, cuenta.

Con este mensaje, Santiago agradece a quienes lo han apoyado económicamente o han compartido su historia. Su lucha no es solo por una operación, sino por recuperar su calidad de vida y su futuro.

COLECTA SOLIDARIA

La patología de Santiago es columna cervical invertida y esclerosis. “Su caso requiere urgencia, ya que corre el riesgo de quedar inválido. Estamos recaudando fondos para que pueda viajar a Mendoza Capital y afrontar el tratamiento”, explicaron familiares y amigos quienes lanzaron una colecta para sumar fondos.

Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta de Mercado Pago con alias bujes.edita.anual.mp a nombre de Mabel Sánchez, CUIL 27-17375192-9

