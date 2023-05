Con las PASO a menos de un mes, los precandidatos a intendente iniciaron una agitada temporada de campañas electorales.

El periodo de campaña electoral inició el pasado jueves 11 de mayo. «Hay un concepto que no nos puede sacar de plano que es la parte electoral, nosotros a la mañana trabajamos, se tiene que seguir gestionando por ejemplo como te plantee recién seguimos con el plan de asfaltado pero también tenemos la licitación en curso del pozo en el ceibo, algo que es muy innovador para esta gestión fue darle los elementos a cada uno de los delegados para que puedan trabajar de la misma manera que lo hace la ciudad», explicó el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Pérez y agregó «cuando uno ve que ese tipo de trabajo conlleva tiempo, el tiempo lo tenes que realizar, hay que caminar, trabajar con los empleados de la manera que corresponde y obviamente una vez que termina la mañana, se puede iniciar con la parte política».

En cuanto a la intensa campaña electoral, Pérez reconoció; «ha sido gratificante salir y charlar con la gente porque ellos plantean sus necesidades y reclamos, recordando que además de estar en campaña también somos funcionarios públicos y tenemos que estar predispuestos a recibir reclamos. Pero también mucha colaboración, la aceptación es muy buena en función de lo que es esta gestión, con el concepto de la continuidad que ellos mismos nos plantean demuestra que la gente esta involucrada y creo que ahí entendemos el concepto democrático que tiene la elección».

AUMENTAN LOS ESPACIOS VERDES

Pérez se refirió a las obras de espacios verdes que se están llevando a cabo a lo largo del departamento y afirmó que se ha armado una licitación para obtener determinados elementos, tanto juegos como las famosas estaciones deportivas ,para hacer una instalación de 20/25 plazas. «Es algo que nos pedían los vecinos porque cuando se hace una modificatoria de este tipo el vecino no lo toma como tal y sale a defenderlo, un caso puntual lo tenemos en el barrio policial en donde se fueron haciendo distintas innovaciones donde quedo la plaza de los niños y hoy vos vas un viernes, sábado o domingo y esta totalmente lleno, debido a la tranquilidad que tiene el lugar». También se está haciendo un gran trabajo muy en Bowen con seis plazas que que fueron solicitadas por la gente, pero también en continuidad de forma paralela se sigue trabajando en Carmensa y Oeste con distintos trabajos para que los vecino se apropien de esos lugares.

LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL Y LA PROVINCIA

el Sr. Intendente Walther Marcolini, también estuvo presente en la conversación y se refirió a la relación de su gestión con la Provincia. «Nosotros somos muy pragmáticos, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Tenemos una regularidad de estar presentes en Mendoza en los diferentes organismos centralizados del Gobierno y en los organismos descentralizados, así se han conseguido los fondos adicionales al presupuesto municipal que nos ha permitido hacer tanta obra publica».

La gestión de Marcolini ha trabajado por etapas, en un momento de definió que la prioridad eras las cloacas, lógicamente no es lo que mas brilla y demanda muchos recursos. Esa etapa ha avanzado muy bien, luego se continuó por la renovación de los espacios verdes y una apuesta de valor integral de los distintos barrios. «Ahora, por ejemplo vamos a hacer el asfalto en el barrio El Toscano pero también involucra sus plazoletas, zonas que los vecinos demandan; ese trabajo no se podría haber llevado adelante si no hubiéramos tenido el acompañamiento de la provincia. En ese aspecto yo estoy agradecido pero tiene que ver con que uno gestione», subrayó el jefe comunal.

«A veces los municipios que están alejados tienen una gran desventaja si uno se queda a esperar que los funcionarios provinciales que tienen problema estén solo pendientes de vos y es muy complicado, nosotros tenemos una regularidad de ir al encuentro de ellos, de ir a peticionar, cuando uno insiste las cosas aparecen, es cierto que el municipio interviene en muchas cosas que corresponden a la provincia que ayuda mucho, es un ida y vuelta», sostuvo el mandatario y concluyó «El Gran Mendoza se consume los recursos».