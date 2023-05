El presidente de la Cámara de Comercio insistió con pedidos históricos en el Almuerzo Tradicional, como el Trasvase en la cuenta alta del Río Grande al Atuel. Además, pidió acción inmediata para el oasis sur, las pymes y el sector productivo.

A sala llena se realizó el Almuerzo Tradicional de la 42° Fiesta de la Ganadería. Jorge Noguerol, presidente de la Cámara de Comercio, realizó un airado reclamo por el trasvase de aguas del río Grande al Atuel y después se enfocó en la clase política a la que le pidió que deje de pensar solamente en “perdurar en los cargos y acomodar a la militancia” y se ocupen de los problemas de la gente.

»Ahora no estoy hablando de expansión, ni de cumplir un fallo de la justicia, estoy hablando de subsistir, de no desaparecer como oasis. Lo acompañaremos hasta las últimas consecuencias, a usted y a quien lo suceda, en la concreción de una vez por todas del anhelado Trasvase en la cuenca alta del Río Grande al Atuel» inició enérgico el máximo dirigente del ente organizador de la Fiesta, en uno de los pedidos más requeridos del sector productivo.

Siguiendo en la línea de los anhelos históricos, Noguerol apuntó a una obra vital para el desarrollo económico y las exportaciones: el tramo Alvear – Malargüe de la Ruta Nacional 188. »Llega un momento que agobia repetir cada año lo mismo, pero se trata de una obra imprescindible para terminar de consolidar el corredor bioceánico San Nicolás – Talca y posicionar al sur provincial en su conjunto como recorrido turístico. En mayo del año pasado nos habían manifestado que la provincia financiaría el proyecto ejecutivo en los meses siguientes, pero finalmente no hubo novedad al respecto’‘ señaló.

Por otra parte, y ante la presencia del gobernador Rodolfo Suárez y de los precandidatos al máximo sillón de la provincia, el presidente también reforzó el pedido que se hizo tanto en el Día de Campo como en la inauguración de la Expo Ganadera, relacionado a la conectividad. »Otro tema no menor, y sobre todo en la era de las comunicaciones, es la instalación de antenas para poder contar con señal de telefonía celular en los tramos Cochico – Carmensa por la ruta 143 y Canalejas – Bowen por ruta 188» remarcó.

Celebrando cuestiones positivas, como la concreción del Gasoducto del Sur, Noguerol cerró pidiendo que haya proyección a futuro en las medidas e iniciativas del Estado. »La situación es desesperante, y no puedo callar esta petición en particular. Que la agenda electoral no se coma a la agenda del mediano y largo plazo» subrayó.

Por último, remarcó que »necesitamos que nuestros próximos dirigentes no pongan su energía exclusivamente en perdurar en sus cargos y acomodar su militancia».