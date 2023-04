Joel Bustos es el joven que fue detenido erróneamente tras ser vinculado en un hecho delictivo.

«El día jueves realizaron un allanamiento en la casa de mi papá y fue él quien me avisó que la policía me busca porque un denunciante había dado mi nombre y apellido», comenzó relatando el joven de 21 años. El hecho al que se lo vinculaba es un robo que se produjo el pasado miércoles en calle G a metros de Ingeniero Lange.

«Cuando me enteré de lo que estaba pasando comencé a buscar pruebas porque sabía que me venían a buscar ya que la denuncia tenía mi nombre. A los 5 minutos mi novia me comunicó que la policía ya había ingresado a mi departamento y cuando llegué nunca me mostraron una orden de allanamiento», detalló. Posteriormente, Joel fue detenido y trasladado a la Comisaria 14 en donde se le comunicó que permanecería detenido pese a que no habían encontrado nada en su vivienda. «Yo fui voluntariamente porque mi idea era declarar que era inocente, estaba trabajando, tenía pruebas y testigo», mencionó.

Bustos permaneció durante 30 horas detenido y mencionó que durante todo ese tiempo jamás habló con el fiscal, ni ayudante fiscal.

«Yo llegué a las 13:00h y a las 15:00 llegó el culpable, sin embargo jamás se hizo una rueda de reconocimiento que es lo que corresponde por rutina». Pese a que el autor del robo se entregó y Joel no contaba con ningún antecedente, permaneció privado de su libertad durante horas compartiendo celda con otros presos (detalle no menor son las deplorables condiciones del lugar).

Su caso fue asignado a un abogado defensor, quien lamentablemente no estuvo presente en sus declaraciones. «Me confundieron con el culpable, al que conozco porque fuimos compañeros de trabajo, pero yo nunca cometí un robo ni estuve presente en el que me vinculan», sostiene el joven.

Su familia, su pareja, amigos y compañeros testificaron y sostuvieron su inocencia; sin embargo le retuvieron el celular y por el momento no lo ha recuperado. «La victima denunció con mi nombre y apellido, soy inocente y jamás se acercó a pedir disculpas», remarcó.

La inocencia de Joel estaba comprobada pero sin embargo continuaba detenido, por tal motivo anunció que iniciará acciones judiciales contra quien lo culpó y contra los oficiales que actuaron de manera descomunal. «No pueden dañar mi imagen de tal manera», culminó Joe Bustos.