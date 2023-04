El pasado fin de semana el piloto alvearense Javier García junto a su papá Roberto García cruzaron la imponente cordillera con su Extra 300 para representarnos a nivel Nacional.

Hace más de 25 años que realizan cruces para apoyar el Paso Pehuenche, en compañía con el Aeroclub de Malargüe, esta vez gracias a una invitación especial realizaron nuevamente el cruce el pasado viernes 31 de mazo.

El trayecto desde General Alvear a Malargüe tuvo una duración de 35m, aproximadamente. El trayecto final que los llevó desde Malargüe a Talca tuvo una duración de 50m. «Tuvimos un viaje de una hora y media. Fuimos cuatro aviones, uno de Malargüe, uno de Mendoza, otro de Buenos Aires y nosotros», comentó Javier García.

FIAC 2023

Entre el viernes y el domingo llegaron más de seis mil personas al aeródromo Panguilemo de Talca, para participar de la Feria Internacional de Aviación Civil. Los organizadores valoraron la consolidación del evento como uno de los más importantes del mundo aeronáutico chileno .

La cuarta edición de la feria alojó 8 aviones de acrobacia, las cuales fueron las atracciones principales con exponentes de primer nivel entre los que se encontraba el alvearense Javier García. «Fue un orgullo poder estar presente y siempre recordar a cada uno de los que nos apoyaron para concretar esta aventura», expresó el piloto.

SU ESTADÍA EN TALCA

En su travesía llevó el nombre de Aeroclub de General Alvear y el departamento bien alto. «Hemos participado en muchos eventos con una atención espectacular. Ya estamos invitados al próximo evento».

RUTAS AEREAS

A la consulta por rutas establecidas, García enunció «buscamos viajar por partes no muy altas, el avión acrobático que piloteo no tiene mucha autonomía porque justamente está preparado para hacer acrobacias y no para hacer grandes distancias. Las aviones acrobáticas no cuentan con calefacción y otras cosas que otros aviones tienen, pero se cruza por pasión».

Por ultimo, Javier García remarcó que el Aeroclub se encuentra abierto a todo el público y es un orgullo y alegría recibir a más personas.