El referente político alvearense dialogó con FM VIÑAS y confirmó sus intenciones de postularse como legislador provincial. Afirmó que trabaja para integrar un frente amplio con miras al 2027 y defendió su posición respecto al desarrollo minero en la provincia.

El dirigente alvearense Javier López confirmó que se encuentra en negociaciones de cara a una eventual candidatura legislativa y aseguró que su objetivo es «sentarse en la mesa donde se toman las decisiones» para transformar real y estructuralmente a Mendoza y al departamento de General Alvear.

López explicó que actualmente se están ultimando definiciones a nivel provincial en el marco de las negociaciones para conformar un frente amplio que integre distintos sectores políticos. «Sabemos que los tiempos son cortos. Hay conversaciones con sectores del peronismo, partidos de jubilados y otros espacios. A nivel local también hay diálogo, pero aún no está cerrado nada. Lo importante es que se trata de un frente genuino y abierto, con una visión común hacia el 2027», expresó.

Respecto a una posible postulación, fue claro: «Sí, tengo ganas de estar en la Legislatura. Creo que puedo aportar mucho desde el punto de vista ambiental, productivo y en defensa de los intereses del departamento. Tengo proyectos desde hace años, como la creación de un fondo anticíclico que permita proteger al productor mendocino frente a emergencias, destinando el 1% del presupuesto provincial a ese fin».

Presencia en Uspallata: defensa del agua y rechazo al avance del proyecto San Jorge

En diálogo con FM VIÑAS, Javier López también se refirió a su reciente participación en la audiencia pública realizada en Uspallata por el controvertido proyecto minero San Jorge, iniciativa que vuelve a tomar fuerza tras años de resistencia social.

«Una vez más estuvimos en Uspallata, como tantas otras veces. No es la primera vez que vamos; siempre que se trata de defender el agua, ahí estamos. Este proyecto arrancó mal desde el principio, con serias irregularidades en el estudio de impacto ambiental. Querían declarar la zona como cuenca cerrada, cuando finalmente se demostró que es una cuenca abierta, y eso fue confirmado por Irrigación», explicó López.

El referente alvearense recordó que el conflicto en torno a San Jorge lleva al menos 14 años, y que en su momento la empresa parecía abandonar el país ante la imposibilidad de explotar oro, cobre y plata bajo el marco legal de la Ley 7722. Sin embargo, López advirtió que un fallo de la Corte Suprema de la Nación modificó parte del articulado, habilitando ahora métodos como la flotación con sustrato de sodio, lo que vuelve a abrir la puerta a su explotación.

«Lo grave es que todo este proceso se está haciendo de forma muy poco transparente. Esta audiencia supuestamente pública fue prácticamente privada. Si no estabas acreditado o no contabas con los medios adecuados, no podías escuchar ni participar como corresponde. Todo manejado, cruzado, con vicios procedimentales. Por eso fuimos a acompañar el reclamo genuino del pueblo de Uspallata, que una vez más salió a defender su territorio», apuntó.

Según López, más de 2.500 personas se manifestaron pacíficamente durante la jornada, reclamando respeto por el medio ambiente y por el derecho a decidir sobre los recursos naturales.

«Ahí está el verdadero pueblo, no en las oficinas ni detrás de las negociaciones que buscan habilitar lo que ya fue rechazado tantas veces. Esto no es desarrollo: esto es un retroceso», concluyó.

El dirigente reiteró su compromiso con la defensa de la Ley 7722 y con una visión del desarrollo económico que respete los recursos naturales y la voluntad social.