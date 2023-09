Cerraron las campañas previo a las elecciones del domingo 24 de septiembre y en dialogo directo con FM VIÑAS Jany Molero expresó como ha sido su campaña y sus expectativas.

El candidato a Intendente del oficialismo y actual presidente del ISCAMEN Alejandro Molero expreso que fue una campaña muy extensa pero que no es la primera vez que pasa noches sin dormir, ademas agregó «El 10 de diciembre cambia el gobierno nacional e independientemente de quién sea, tiene que tomar medidas de fondo muy fuertes, tiene que parar con este proceso inflacionario, tiene que avanzar sobre la recomposición salarial». Además, detalló que no será un proceso fácil, aseguró que los Argentinos no la van a pasar bien.

«No es tiempo para locos, tibios ni improvisados, son tiempos para los que se han capacitado, que han aprendido, que han tomado experiencia, para aquellos que tienen reconocimiento e inserción en la política provincial y nacional, a los que han ganado capacidad de gestión, temple, me parece que General Alvear tiene una oportunidad enorme por delante». Afirmó el candidato del oficialismo.

Por otra parte afirmó que lo mejor que le puede pasar a General Alvear es que a buen gobierno le siga otro buen gobierno porque eso es lo que va a garantizar en el tiempo recuperar el camino de progreso y desarrollo que se merece el departamento. Molero agregó que toda esa experiencia, con errores incluídos, se lo dio el departamento y considera egoísta guardarselo para el mismo, ademas de asegurar que es importante hacerse fuertes a nivel provincial y nacional. «Cuando a la nación se le cae un vuelto a nosotros nos cambia la vida».