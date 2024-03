El gasoducto es señalado como la obra más importante que debe llevarse a cabo en San Rafael, pero se encuentra paralizada por la falta de fondos nacionales para su continuación.

El Intendente Omar Félix (PJ) alertó sobre el riesgo de finalización de la construcción del gasoducto en San Rafael debido a la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional que ya estaban comprometidos con partidas asignadas en el gobierno de Alberto Fernández. Este anuncio se dio durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo. Ante esto el concejal Leonardo Yapur, del Frente Cambia Mendoza, convocó a una acción conjunta de todo el arco político local y provincial para asegurar su culminación que traerá progreso a nuestro departamento y General Alvear.

Leonardo Yapur explicó que “la obra del gasoducto es la más importante para San Rafael, para su futuro y su desarrollo”. El edil expresó que “hace siete años que no se pueden hacer nuevas conexiones de gas domiciliario en San Rafael. Si no completamos este proyecto vital, las industrias no optarán por instalarse aquí”. Vale señalar que Yapur hizo hincapié en esto debido a que la falta de gas natural no solo afecta a las familias locales, sino que también limita el potencial industrial y económico del departamento y de Alvear.

Yapur enfatizó la necesidad de “una acción concertada entre todos los actores políticos y empresariales” de la región. “Es momento de dejar de lado las diferencias partidistas y unirnos en defensa de San Rafael”, afirmó. Dentro de ese contexto, el concejal propuso la formación de “una mesa de acuerdo que incluya a representantes de diferentes fuerzas políticas, así como a la Cámara de Comercio local y al Intendente de General Alvear”.

Esta iniciativa busca organizar una visita a Buenos Aires para exigir la asignación de los fondos necesarios para completar el gasoducto. La obra, que originalmente se esperaba finalizar el año pasado, presenta un avance del 86%, según informa Yapur. Sin embargo, la falta de financiamiento ha obstaculizado su conclusión, poniendo en riesgo el suministro de gas para 25.000 familias y el desarrollo industrial de la región.

El concejal subrayó la importancia de la colaboración intermunicipal, destacando que el gasoducto beneficiará también a General Alvear. “Mientras más fuerzas sumemos, mejor podremos transmitir la relevancia de este proyecto a las autoridades nacionales”, sostuvo. El próximo paso, según Yapur, será presentar un reclamo formal ante la Secretaría de Energía de la Nación, instando al Ministro de Economía, Luis Caputo, a gestionar los recursos necesarios para la finalización del gasoducto. “No podemos permitir que esta obra vital para nuestro desarrollo quede en suspenso”, cerró el concejal.