El funcionario está a cargo de la Secretaría de Desarrollo y Promoción departamental.

Hace algunos días Molina fue presentado oficialmente junto a otros tres secretarios, pero ya había sido confirmado para el cargo hace 2 meses atrás. “Desde que me convocaron me dediqué de lleno a trabajar junto a quien me presidió, es por eso que la nueva gestión logró recibir un Municipio en orden”, señaló.

Sobre su función, sostuvo que “ya estamos trabajando en distintos proyectos para que, en el momento en que nos llegue alguna suma de dinero, tengamos en donde invertir. Desde el área buscamos optimizar todos los recursos, como el matadero y la costanera, para poder tener un Municipio mucho más eficiente”.

“Dentro de la Secretaria tenemos grandes áreas, tenemos planes para cada una tenga su mejor funcionamiento”, apuntó. De la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental dependen la Dirección de Innovación, Agricultura, Ganadería y Faena a cargo de Agustín Anzorena, la Dirección de Turismo a cargo de Gustavo García y la Dirección de Inspección a cargo de Mabel Uccelli.

“Estamos culminando esta reorganización que trae cada nuevo gobierno. Vamos a apuntar a potenciar a General Alvear apoyando fuertemente a productores, emprendedores, comerciantes y a cada alvearense. Estamos abiertos a incorporar nuevas tecnologías e ideas innovadores que logren enriquecer a nuestro departamento”, culminó el Secretario de Desarrollo e Innovación Departamental, Hugo Molina.