Mekorot es la compañía nacional de agua de Israel y la principal responsable de la planificación y gestión de los recursos hídricos en este país, el pasado año en el mes de septiembre Mendoza y San Juan firmaron el convenio con la estatal israelí

De esto modo, ayer viernes por la mañana en el Honorable Consejo Deliberante (HCD) realizaron una reunión informativa donde participaron los concejales del departamento junto al Sub- Delegado del Río Atuel, Martín Hidalgo, y al concejero del Río Atuel, Gustavo Villegas quienes informaron acerca de este gran convenio para la provincia.

Así lo detallo la Presidenta del HCD, Mabel Uccelli: ‘recibimos al sub-delegado del Río Atuel, Martín Hidalgo y también al concejo Gustavo Villegas, precisamente para informarnos de lo que se esta trabajando en las distintas etapas que será a futuro el código de agua y también lo que tiene que ver con la firma del convenio respecto a la empresa israelí’

‘Ellos vienen realizando estas charlas educativas en distintas instituciones, ya lo han hecho con los inspectores de cause, cámara de comercio de General Alvear y San Rafael’

Por este motivo se hicieron presentes Martín Hidalgo y Gustavo Villegas explicando detalladamente de que va este Plan Maestro para el sector hídrico: ‘parte del programa incluye la participación informada de las acciones del plan, como todo plan de tipo técnico tiene que partir de un análisis y diagnostico, este plan tiene un origen en el viaje que realizo el Gobernador justo al Ministro del Interior hace más de un año, posterior a esto se firmaron los convenios atreves del consejo federal de fracciones por lo cual no tiene ningún costo para los regantes, además busca capitalizar la experiencia que tiene Israel para brindarnos sus conocimientos, este plan no solo tiene la participación del Departamento General de Irrigación si no que también tiene la participación del CONICET ‘

‘Mendoza no pierde la potestad sobre esto, es todo lo contrario, esto es una consultoría, es como si el Departamento General de Irrigación contrata a un técnico si m importar su nacionalidad’ Explicaron en conjunto Marín y Gustavo sumando una charla informativa más al departamento.