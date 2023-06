El martes 20 de junio se cumplieron 16 años de que la Ley 7722 fuera sancionada, hoy la lucha por el cuidado del agua sigue.

Gustavo Majstruck, ex diputado opositor a la reforma de la 7722, consideró que “la lucha es una de las satisfacciones que quedan de esta forma de hacer democracia. Cuando hay unidad de criterio se pueden lograr cosas como las que hicimos en Mendoza en diciembre del 2019”.

Durante los días en los que la lucha por la defensa del agua tomó las calles mendocinas, Majstruck junto a los diputados Jorge Difonso, Mauricio Torrez, Mario Vadillo, Pablo Cairo, Cristina Pérez, Laura Soto y Mailé Rodríguez, pidieron la derogación de la Ley 9209 la cual modificaba la mencionada 7722. “No aceptamos algunos parches que se querían y se logró una ley que ha pasado los filtros de muchos embates judiciales, y se ha respetado el espíritu de la ley”, expresó el ex diputado.

Imagen de archivo

En cuanto a la posibilidad de que sigan manifestando los supuestos beneficios que traería la minería a la provincia, Majstruck mencionó; “hay que ser racionales, existe un principio de no regresión en donde hay que entender que no se puede volver para atrás con una norma relacionada con el ambiente. Siempre se va a intentar implementar la minería, no somos enemigos de la actividad pero hay que respetar lo que se logró legislativamente”.

“Esta ley abre un debate con cada proyecto porque queremos analizar cada uno de los emprendimientos y ver si se ajusta a lo que exige el pueblo mendocino”, subrayó Gustavo Majstruck.