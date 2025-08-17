Este sábado se vivió una jornada llena de color, sonrisas y unión comunitaria en el barrio Isla Gorostiague, donde se celebró el Día del Niño con una gran fiesta destinada no solo a los niños y niñas del barrio anfitrión, sino también a los de Los Ranqueles, San Miguel Arcangel y Costa del Atuel.

Desde temprano, las familias comenzaron a llegar al espacio emblemático del barrio, la cancha. Allí se desarrollaron juegos tradicionales, bailes, espectáculos y se compartió un clásico infaltable: una gran chocolatada para todos los presentes.

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de dos bicicletas, que generó gran expectativa entre los niños. Además, personajes muy queridos como el Increíble Hulk, Mickey Mouse y Spiderman se hicieron presentes para sacarse fotos y animar la tarde.

Yesica Espinosa, referente del barrio Isla Gorostiague, expresó su entusiasmo: “hoy estamos festejando el Día del Niño por tercera vez aquí en la isla. Como ves, no solamente vinieron chicos de la isla, sino también de la San Miguel, de la Costa y de Los Ranqueles. Siempre que hacemos eventos así se junta mucha gente. Gracias al intendente Jani Molero que nos asiste con todo para que esto se pueda llevar a cabo”.

Espinosa también agradeció a los jóvenes, vecinos y voluntarios que colaboraron con la organización, disfrazándose, preparando el chocolate o aportando lo necesario para que la jornada fuera un éxito.

“Se ha trabajado siempre en conjunto, con desarrollo, obras públicas, servicios públicos. La idea es llegar a cada vecino y que todos puedan disfrutar”, remarcó.

Desde el barrio Los Ranqueles, Juan Barrera y Elías Barrios también compartieron su alegría por formar parte del evento.

“Estamos muy contentos, agradecidos. Es el segundo o tercer año que lo hacemos y siempre tratamos de compartir juntos con los barrios. La unión es todo, poder juntar a los niños, a la gente… es un gusto”, afirmó Barrera.

Elías, por su parte, destacó el espíritu de comunidad, “la alegría de cada pequeño, con solo una tacita de chocolate, es impagable. Creo que hoy vinieron más de 400 chicos. Estamos muy agradecidos con todos los que colaboraron”.

La actividad no solo logró reunir a una gran cantidad de niños y niñas, sino que también fortaleció los lazos entre vecinos de distintos sectores de la ciudad, con el espíritu de que cada infancia sea celebrada con alegría, respeto y comunidad.