Este sábado se desarrolló en el Polideportivo Deportistas Alvearenses el Torneo Provincial Ritmos y Tendencias, un selectivo que reúne a participantes de distintas edades y disciplinas de la danza de la zona sur de Mendoza. La competencia forma parte de un circuito provincial dividido en cinco regiones, cuya final se realizará el 1° de noviembre en el Aconcagua Arenas.

Viviana Giaccaria, de la Dirección de Deportes, destacó la importancia del evento: “somos parte de la zona sur de este selectivo provincial que se divide en cinco regiones, compartiendo zona con San Rafael y Malargüe. Con alegría podemos decir que desde hace varios años nos toca ser anfitriones de este evento, siempre con gran convocatoria. Los profesores, los papás y los participantes se preparan con mucho entusiasmo, lo que eleva la calidad del torneo cada año. Las categorías van desde los 3 años hasta adultos mayores de 65, y las disciplinas incluyen jazz, aeróbica, ritmos latinos, freedance, hip hop y reggaeton, lo que permite que cualquier amante de la danza pueda participar”.

Diana Montoya, de la academia Danza Fusión, señaló que la experiencia fue muy positiva: “el torneo estuvo hermoso y muy lleno de gente. Siempre participamos y nos encanta la organización, impecable. La preparación requiere meses de trabajo, especialmente en nuestra categoría de jazz, pero ver el producto final y el nivel del torneo cada año es genial. Clasificar para la final provincial en Mendoza es lo más desafiante y lindo para las chicas”.

Por su parte, Silvina Murcia, de San Rafael, destacó la importancia del torneo como espacio de aprendizaje y disfrute: “trajimos chicas de categorías infantil, juvenil y adultos. Es un evento cálido y muy bien organizado; los profesores y los bailarines se sienten cómodos y cuidados. La expectativa principal es que los chicos bailen, compartan y disfruten la experiencia, más allá de los premios. Viajar, organizarse y participar es lo que realmente enriquece a todos los artistas”.